La ruta y sus correspondencias

Con su carril dedicado y prioridad en los semáforos, el tranvía ofrece tiempos de viaje reducidos y una alta frecuencia de pasos. Así, el tranvía T7 tardará unos 22 minutos en conectar el enlace Juvisy-Sur-Orge con el nudo de Orly-Rungis.

La ampliación del tranvía T7 dará servicio a Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste y Juvisy-sur-Orge gracias a la creación de 6 nuevas estaciones, incluida una estación subterránea.

El tranvía T7 ofrecerá conexiones con diferentes líneas:

las líneas de metro 14 y 18 en el aeropuerto de Orly,

Las líneas de metro 7 y 15 en Villejuif-Louis Aragón,

el RER C y D en el enlace Juvisy-sur-Orge,

la red local de autobuses desde los centros de Athis-Mons y Juvisy-sur-Ogre.

El tranvía ampliado del T7 significa una mejor conexión entre Essonne y Val-de-Marne y conexiones más sencillas entre París y los suburbios del sur.