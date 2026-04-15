El Plan de Movilidad en Île-de-France
Publicado el
El Plan de Movilidad de Île-de-France, aprobado por el Consejo Regional el 24 de septiembre de 2025, establece el marco para todas las políticas de movilidad en la región de Île-de-France para 2030. Sucede al Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France (PDUIF), que desempeñó este papel durante el periodo 2010-2020. Cubre todos los modos de transporte, tanto para personas (transporte público, caminar, ciclismo, coches) como para mercancías (río, ferrocarril, carretera). Promueve acciones coherentes para estos diferentes modos de transporte con el fin de satisfacer las necesidades de viaje mientras protege el medio ambiente y la salud.
Una elaboración dirigida por Île-de-France Mobilités
Dirigido por Île-de-France Mobilités, el desarrollo del Plan de Movilidad se basó en la movilización de todos los actores de la movilidad en Île-de-France:
- La región de Île-de-France
- El Estado
- Departamentos, intermunicipalidades y municipios
- Operadores y actores en el transporte de personas y mercancías
- Asociaciones y actores económicos en el territorio
Île-de-France Mobilités ha organizado numerosos talleres con todos estos actores. El objetivo era recopilar sus ideas y determinar sus prioridades para el futuro de la movilidad, teniendo en cuenta la diversidad de los territorios de Île-de-France, desde las zonas más densas hasta las más rurales.
La consulta regulatoria fue organizada por la región de Île-de-France, con una investigación pública en la que se invitó a todos los residentes de Île-de-France a dar su opinión sobre el proyecto de plan.
Ambiciosos objetivos para afrontar los grandes retos de la región de Île-de-France
El Plan de Movilidad pretende cambiar las prácticas de viaje hacia una movilidad más sostenible para 2030.
Para lograrlo, se han establecido objetivos ambiciosos:
Preservando el medio ambiente y la salud de todos
- 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2019 y 2030
- Cumplimiento de los valores límite regulatorios para la concentración de contaminantes atmosféricos en toda la región de Île-de-France
- El 50% de las personas fallecidas y gravemente heridas en las carreteras y calles de Île-de-France (entre 2015-2019 y 2025-2029)
Cambiar el uso de diferentes modos para una movilidad más sostenible
- 15% de los viajes en coche y motocicletas motorizadas (entre 2019 y 2030)
- + 15% de los viajes en transporte público (entre 2023 y 2030)
- Triplicado aumento en los viajes en bicicleta
Avanzando hacia una flota de vehículos de carretera más limpia para 2030
- 30% coches eléctricos o híbridos enchufables y vehículos comerciales ligeros
- Autobuses y autocares 100% limpios
- 32% de limpieza de camiones
Un plan de acción en catorce ejes y cuarenta y seis acciones
Para alcanzar sus ambiciosos objetivos, el Plan de Movilidad se basa en una estrategia de acción basada en la activación de todas las palancas sobre las que los actores públicos pueden actuar.
Prioridad nº 1 - Desarrollar el uso del transporte público haciéndolo más atractivo
Para alcanzar los objetivos medioambientales, el uso del transporte público debe seguir aumentando.
Para que el mayor número posible de personas quieran utilizarlos a diario, la revolución del transporte continúa con una oferta cada vez más segura y eficiente, adaptada a cada territorio y a sus habitantes.
Eje nº 2 - Colocar al peatón en el centro de las políticas de movilidad
Caminar es bueno para la salud, sí, y también para el medio ambiente.
Por ello, para animar a los residentes de Île-de-France a elegir caminar cuando puedan, el plan planea sistematizar la prioridad dada a los peatones en el desarrollo de espacios públicos y mejorar sus condiciones de desplazamiento, por ejemplo, creando espacios y aceras más seguros y cómodos (bancos, iluminación, verdización, etc.).
Eje nº 3 - Garantizar viajes inclusivos haciendo accesibles las redes
¿Cómo?
- Acelerando la accesibilidad de las carreteras en zonas urbanas (por ejemplo, aceras adaptadas y pasos peatonales) con un enfoque que tenga en cuenta los diferentes tipos de discapacidad
- Continuando haciendo accesible la red de transporte público ya en marcha
Consulta las políticas de accesibilidad de la red de Île-de-France:
Prioridad nº4 - Fomentar el uso de bicicletas
¿Cómo?
- Facilitando y haciendo más seguro practicar a diario, desarrollando carriles bici y aumentando el número de plazas de aparcamiento para bicicletas en hogares y oficinas, pero también en la calle y cerca de estaciones de tren y de transporte
- Promocionando la bicicleta y ofreciendo servicios asociados como el servicio de alquiler de Véligo, la reparación o electrificación de la bicicleta
- Continuando con la oferta de subvenciones para la compra , la práctica sea accesible al mayor número de personas posible
Eje 5 - Apoyo al uso compartido de coches
¿Cómo?
- Fomentando y facilitando la práctica del coche compartido
- Creando líneas de coche compartido (especialmente en los suburbios exteriores, a veces lejos de la red ferroviaria de transporte público).
- Regulando la calidad de los servicios de los operadores de coche compartido
Prioridad nº 6 - Facilitar la transición de un modo de transporte a otro para el mismo viaje
Para animar a los residentes de Île-de-France a elegir la movilidad sostenible, es necesario garantizar una conexión fluida entre los diferentes modos de transporte disponibles en la región.
Esto es lo que llamamos intermodalidad.
Es decir, poder cambiar del coche al tren y al autobús o de la bicicleta, al tranvía y al metro, con facilidad, y esto, para el mismo viaje.
Puedes consultar todos los planes maestros para intermodalidad:
Eje 7 - Hacer la carretera más multimodal, segura y sostenible
¿Cómo?
- Priorizando y desarrollando la red vial para una mayor seguridad
- Implementación de carriles dedicados para el transporte público y el coche compartido
- Mejorando la calidad del servicio de todos los modos de transporte en la red viaria
- Mejorando el rendimiento medioambiental de la red viaria, en particular para adaptarla al cambio climático y reducir el ruido para los residentes locales
Prioridad nº 8 - Mejor reparto de la calle entre los diferentes modos de transporte
¿El objetivo? Compartir eficazmente los carriles de tráfico urbano entre los diferentes modos de transporte, en favor de modos alternativos al coche privado (caminar, ciclismo, transporte público).
Prioridad n.º 9 - Adaptación de la política de aparcamiento a los diferentes territorios
El objetivo es adoptar un enfoque global en las políticas de aparcamiento, gestionando tanto los espacios privados (limitando la construcción de plazas en nuevos edificios —oficinas, viviendas) en zonas bien atendidas por el transporte — como el aparcamiento público en la calle.
El objetivo es garantizar la coherencia con otras políticas de movilidad, en particular la del transporte público, y entre municipios vecinos.
Eje 10 - Apoyar una logística más sostenible y eficiente
¿Cómo sería una logística más sostenible?
- Optimizar la logística urbana, el último eslabón de la cadena de mercancías, mejorando la organización de las entregas en la ciudad
- La transición energética de los vehículos
- O el crecimiento del transporte de mercancías por río o ferrocarril
Eje 11 - Acelerar la transición energética de los vehículos
¿Cómo? Por:
- Comprar subvenciones para vehículos menos contaminantes
- La instalación de estaciones de carga eléctrica
- La transición de la flota de autobuses y autocares de Île-de-France Mobilités hacia la energía limpia
- El desarrollo del reabastecimiento con energías más sostenibles (bioNGV, hidrógeno, etc.)
Descubre nuestro artículo sobre la transición energética de los vehículos en Île-de-France:
Prioridad 12 - Coordinar una política de solidaridad para los servicios de movilidad
Haciendo accesibles los servicios de movilidad a los residentes de Île-de-France más vulnerables económicamente (tarifas solidarias, ayudas a la ecomovilidad, asesoramiento para facilitar la movilidad).
Descubre los precios y los paquetes escolares en Île-de-France:
Eje 13 - Promoción de una movilidad turística más sostenible
El objetivo es facilitar la movilidad de los turistas para viajar por la región de Île-de-France y visitar lugares turísticos.
¿El objetivo? Ofrece opciones que mejoren la experiencia del viajero y les animen a utilizar modos sostenibles.
Eje nº 14 - Cambios en los hábitos de viaje
Este eje consiste en actuar sobre el comportamiento de los residentes de Île-de-France para animarles a adoptar prácticas de movilidad más sostenibles, en particular dirigiéndose a empleadores y escuelas.
Descubre las acciones que se toman con las empresas:
Con el Plan de Movilidad para 2030, la región de Île-de-France será la primera de Francia en el camino hacia la neutralidad de carbono para 2050.
Una implementación colectiva adaptada a todos los territorios
La implementación del Plan de Movilidad 2030 no solo involucra a Île-de-France Mobilités, sino a todos los actores regionales de la movilidad que han participado en su desarrollo.
Las acciones abarcan muchas competencias relacionadas con la movilidad: organización del transporte público, pero también el desarrollo y gestión de carreteras, la policía de tráfico, la organización del aparcamiento en la calle, etc.
Estas responsabilidades son responsabilidad de muchos actores de la región de Île-de-France, en particular los servicios del Estado, la Región, los departamentos, los intermunicipios (EPCI) y los municipios.
La implementación del Plan de Movilidad se basa, por tanto, en la articulación y coordinación de las intervenciones de todos estos actores, así como de actores privados que contribuyen a que la movilidad en la región de Île-de-France funcione.
El Plan de Movilidad no pretende detallar todas las medidas a tomar a nivel local. El Código de Transporte prevé que se complemente con planes locales de movilidad (PLM) que detallan y especifican su contenido. Île-de-France Mobilités apoya a los intermunicipios responsables de desarrollar estos PLM para guiarlos en esta implementación y proporcionarles apoyo metodológico. Los planes locales de desarrollo urbano (PLU) elaborados por municipios o intermunicipales también son herramientas esenciales para la implementación concreta del Plan de Movilidad.