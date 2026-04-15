El Plan de Movilidad en Île-de-France

Una elaboración dirigida por Île-de-France Mobilités

Dirigido por Île-de-France Mobilités, el desarrollo del Plan de Movilidad se basó en la movilización de todos los actores de la movilidad en Île-de-France:

La región de Île-de-France

El Estado

Departamentos, intermunicipalidades y municipios

Operadores y actores en el transporte de personas y mercancías

Asociaciones y actores económicos en el territorio

Île-de-France Mobilités ha organizado numerosos talleres con todos estos actores. El objetivo era recopilar sus ideas y determinar sus prioridades para el futuro de la movilidad, teniendo en cuenta la diversidad de los territorios de Île-de-France, desde las zonas más densas hasta las más rurales.

La consulta regulatoria fue organizada por la región de Île-de-France, con una investigación pública en la que se invitó a todos los residentes de Île-de-France a dar su opinión sobre el proyecto de plan.

Ambiciosos objetivos para afrontar los grandes retos de la región de Île-de-France

El Plan de Movilidad pretende cambiar las prácticas de viaje hacia una movilidad más sostenible para 2030.

Para lograrlo, se han establecido objetivos ambiciosos:

Preservando el medio ambiente y la salud de todos

26% de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2019 y 2030

Cumplimiento de los valores límite regulatorios para la concentración de contaminantes atmosféricos en toda la región de Île-de-France

El 50% de las personas fallecidas y gravemente heridas en las carreteras y calles de Île-de-France (entre 2015-2019 y 2025-2029)

Cambiar el uso de diferentes modos para una movilidad más sostenible

15% de los viajes en coche y motocicletas motorizadas (entre 2019 y 2030)

+ 15% de los viajes en transporte público (entre 2023 y 2030)

Triplicado aumento en los viajes en bicicleta

Avanzando hacia una flota de vehículos de carretera más limpia para 2030