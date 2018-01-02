Il 2018 inizia sotto il segno dei cambiamenti per i viaggiatori nella regione Ile-de-France
Le modifiche apportate nel 2018 per i viaggiatori sono riassunte negli articoli seguenti.
Navigo Jour: un nuovo biglietto di trasporto locale adattato agli spostamenti da un sobborgo all'altro risponde a una richiesta delle associazioni degli utenti
Tariffa ridotta accessibile a tutti gli anziani in Val-de-Marne
Indennizzo per i passeggeri RER A e RER B dal 10 gennaio 2018
Vianavigo diventa una piattaforma di riferimento per l'accessibilità
"Tutti insieme per il carpooling": l'operazione prosegue nel 2018