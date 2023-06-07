Notizie simili

Per il pacchetto imagine R > Iscriviti al piano imagine R

Per la carta Scol'R > Abbonati alla carta Scol'R

Il Dipartimento di Seine-et-Marne offre assistenza per finanziare il pacchetto imagine R e la carta Scol'R. Non esitate a chiedere al vostro dipartimento sul sito web https://seine-et-marne.fr/fr/aides-transport-scolaire o per telefono al numero 01 64 14 77 77

Lo sapevate? Il pacchetto imagine R junior è cumulativo e rimborsato al 100% da Île-de-France Mobilités se tuo figlio ha una carta Scol'R.

Ti diciamo di più qui !