Piano di mobilità: 14 azioni per trasformare la mobilità entro il 2030
Île-de-France Mobilités ha definito 14 assi principali e 46 azioni per ripensare la mobilità entro il 2030 : questo è il Piano di mobilità 2030.
Dal trasporto quotidiano alla mobilità attiva, passando per l'inclusione e la transizione ecologica, ve lo presentiamo punto per punto.
Asse 1 - Sviluppare l'uso del trasporto pubblico rendendolo più attraente
Per raggiungere gli obiettivi ambientali, l'uso del trasporto pubblico deve continuare a crescere.
Per far sì che il maggior numero possibile di persone voglia utilizzarli quotidianamente, la rivoluzione dei trasporti continua con un'offerta sempre più sicura, efficiente e adattata a ciascun territorio e ai suoi abitanti.
Asse n° 2 - Porre i pedoni al centro delle politiche di mobilità
Camminare fa bene alla salute, sì, e anche all'ambiente.
Quindi, per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a scegliere di camminare quando possono, il piano prevede di sistematizzare la priorità data ai pedoni nello sviluppo dello spazio pubblico e di migliorare le loro condizioni di viaggio con, ad esempio, la creazione di spazi e marciapiedi più sicuri e confortevoli (panchine, illuminazione, inverdimento ...)
Asse n°3 - Garantire viaggi inclusivi rendendo accessibili le reti di trasporto
Come?
- Accelerando l'accessibilità delle strade nelle aree urbane (ad esempio, marciapiedi adattati e attraversamenti pedonali) con un approccio che tenga conto dei diversi tipi di hadicap
- Continuando a rendere accessibile la rete di trasporto pubblico già in corso
Asse n°4 - Incoraggiare l'uso della bicicletta
Come?
- Rendendo la pratica più facile e sicura su base giornaliera, sviluppando piste ciclabili, aumentando il numero di parcheggi per biciclette nelle abitazioni e negli uffici, ma anche sulla strada e vicino a stazioni ferroviarie e di trasporto ( Bike Park)
- Promuovendo la bicicletta e offrendo servizi associati come il servizio di noleggio Véligo, o la riparazione e l'elettrificazione della sua bicicletta
- Continuando gli aiuti all'acquisto per rendere la pratica accessibile al maggior numero possibile di persone
Asse n° 5 - Sostenere l'uso condiviso dell'auto
Come?
- Incoraggiando e facilitando il carpooling
- Inquadrando la qualità dei servizi degli operatori di car sharing
- Creando linee di carpooling (soprattutto nelle periferie, a volte lontane dalla rete ferroviaria di trasporto pubblico).
Asse n° 6 - Facilitare il passaggio da un modo di trasporto all'altro per lo stesso viaggio
Per coinvolgere i residenti dell'Ile-de-France nella scelta della mobilità sostenibile, è necessario garantire una connessione fluida tra le diverse modalità di trasporto disponibili sul territorio.
Questo è chiamato intermodalità e multimodalità.
Vale a dire, essere in grado di passare dall'auto, al treno, all'autobus, alla bicicletta, al tram o alla metropolitana, con semplicità, e questo, per lo stesso viaggio.
Asse 7 - Rendere la strada più multimodale, sicura e sostenibile
Come?
- Dando priorità e sviluppando la rete stradale per una maggiore sicurezza
- Implementando corsie riservate al trasporto pubblico e al carpooling
- Migliorare la qualità del servizio di tutti i modi di trasporto sulla rete stradale
- Migliorare le prestazioni ambientali della rete stradale, in particolare per adattarla ai cambiamenti climatici e ridurre il rumore per i residenti locali
Asse n° 8 - Migliore condivisione della strada tra i diversi modi di trasporto
L'obiettivo? Condividere efficacemente le corsie di traffico urbano tra le diverse modalità di trasporto, a favore di modalità alternative all'auto privata (a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici).
Asse 9 - Adattare la politica dei parcheggi ai diversi territori
Qui, l'obiettivo è quello di adottare un approccio globale alle politiche di parcheggio. Come?
- Occupandosi sia degli spazi privati : limitando la costruzione di parcheggi nei nuovi edifici (uffici, abitazioni) in aree ben servite dai trasporti
- E parcheggio pubblico sulla strada.
L'obiettivo? Garantire la coerenza con le altre politiche di mobilità, in particolare quella dei trasporti pubblici, e con i comuni limitrofi.
Asse 10 - Sostenere una logistica territoriale più sostenibile ed efficiente
Che aspetto ha una logistica territoriale più sostenibile?
- Ottimizzare la logistica urbana e migliorare l'organizzazione della consegna in città: l'ultimo anello di congiunzione per le merci prima di arrivare a destinazione
- La transizione energetica dei veicoli
- O l'introduzione del trasporto di merci per via navigabile interna o per ferrovia
Asse 11 - Accelerare la transizione energetica dei veicoli
Come? A cura di:
- Aiuti all'acquisto di veicoli meno inquinanti
- L'installazione di stazioni di ricarica elettrica
- La transizione della flotta di autobus e pullman dell'Île-de-France Mobilités verso l'energia pulita
- Lo sviluppo della fornitura di energia più sostenibile (bioNGV, idrogeno, ecc.)
Con il Piano di mobilità per il 2030, la regione Île-de-France sarà la prima regione in Francia sulla strada della neutralità carbonica entro il 2050!
Asse 12 - Coordinare una politica di solidarietà per i servizi di mobilità
Come? Rendendo accessibili i servizi di mobilità ai residenti dell'Ile-de-France economicamente più vulnerabili (tariffe di solidarietà, aiuti per l'ecomobilità, consigli per facilitare la mobilità).
Asse 13 - Agire a favore di una mobilità turistica più sostenibile
L'obiettivo è facilitare la mobilità dei turisti per esplorare l'Île-de-France e visitare i siti turistici.
L'obiettivo? Fornire opzioni che migliorino l'esperienza dei viaggiatori e li incoraggino a utilizzare modalità sostenibili.
Asse n° 14 - Cambiare le abitudini di viaggio
Questo asse consiste nell'agire sul comportamento dei residenti dell'Ile-de-France per incoraggiarli a pratiche di mobilità più sostenibili, rivolgendosi in particolare ai datori di lavoro e al pubblico scolastico.