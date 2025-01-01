Spazio di compensazione per i clienti Navigo

Île-de-France Mobilités offre ai viaggiatori della regione Ile-de-France uno spazio di compensazione per semplificare le loro procedure.

Nell'ambito degli ultimi contratti conclusi con gli operatori dei trasporti, Île-de-France Mobilités ha rafforzato i suoi requisiti a favore dei passeggeri. Puoi beneficiare di un rimborso in diverse situazioni:

Etichetta

Spazio di compensazione per i clienti Navigo

Sotto biglietto

Île-de-France Mobilités offre ai viaggiatori della regione Ile-de-France uno spazio di compensazione per semplificare le loro procedure.

Nell'ambito degli ultimi contratti conclusi con gli operatori dei trasporti, Île-de-France Mobilités ha rafforzato i suoi requisiti a favore dei passeggeri. Puoi beneficiare di un rimborso in diverse situazioni:

CTA primaria
CTA secondaria
Puntualità
Quando la puntualità dei treni e della RER è stata inferiore all'80% per almeno tre mesi nell'ultimo anno
Scioperi lunghi
In caso di scioperi che hanno gravemente perturbato il traffico per un periodo prolungato
Incidenti eccezionali
In caso di incidenti eccezionali che hanno gravemente perturbato i tuoi viaggi

Domande frequenti

Vedi FAQ

Slider immagini

Descrizione sldier immagini

Immagine 1 di 4

Treno di prova per la nuova metropolitana MF19 presso l'officina di manutenzione di Bobigny nell'Île-de-France © Île-de-France Mobilités

Galleria d'immagini

Designazione delle merci

Cliquez sur les images pour les agrandir

Prepara il mio viaggio

Île-de-France Mobilités offre ai viaggiatori della regione Ile-de-France uno spazio di compensazione per semplificare le loro procedure.

Servizio in evidenza

In caso di scioperi che hanno gravemente perturbato il traffico per un periodo prolungato

Servizio offerto 1

Servizio proposto 2

Servizio offerto 3

Ridesharing per 3 persone in auto

Blocco in primo piano

Nell'ambito degli ultimi contratti conclusi con gli operatori dei trasporti, Île-de-France Mobilités ha rafforzato i suoi requisiti a favore dei passeggeri.

Biglietto pulsante

Blocco JGMC e Biglietto e tariffe Con sezione Biglietto e tariffe

Biglietto sezione JGMC

Quando la puntualità dei treni e della RER è stata inferiore all'80% per almeno tre mesi nell'ultimo anno.

CTA JGMC

CTA del blocco di libertà

Il tuo biglietto di trasporto

Inserisci il tuo biglietto di trasporto
CTA Vedi tutte le biglietti

Viaggi frequenti

Descrizione della carta Viaggi frequenti

Viaggi occasionali

Descrizione della carta Viaggi occasionali

Blocco JGMC e Biglietto e tariffe Senza sezione Biglietto e tariffe

Biglietto sezione JGMC

Quando la puntualità dei treni e della RER è stata inferiore all'80% per almeno tre mesi nell'ultimo anno.

CTA JGMC

Infomobi Slice

En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée

58493284832

10-19

En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée. En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée.

Sordi e ipoudenti

En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée. En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée.

Sezione fai domanda

En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée. En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée.

Test della campagna di compensazione

Autobus notturno

Figure chiave

1 min 35

tra ogni metro durante l'ora di punta mattutina

Numerose corrispondenze

con le linee di autobus e le linee di trasporto della stazione di Val-de-Fontenay

6 a 7

minuti di viaggio tra Château de Vincennes e Val-de-Fontenay

5 km

di percorso approssimativamente