Condizioni generali di rimborso - Operazione di rimborso del pacchetto imagine R

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI

La carta Scol'R Junior è un abbonamento annuale che consente agli studenti delle periferie esterne (dipartimenti 77 - 78 - 91 - 95) di effettuare un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra la loro casa e la loro scuola solo su un circuito scolastico speciale. Questa tessera è destinata agli studenti idonei ai sensi del regolamento regionale dei circuiti scolastici speciali e di età inferiore agli 11 anni al 31 dicembre 2024, o iscritti alla scuola elementare.

ARTICOLO 2: PRINCIPI GENERALI

Per facilitare la mobilità dei bambini, Île-de-France Mobilités offre un rimborso del 100% del pacchetto imagine R per gli utenti in possesso di una carta Scol'R Junior per l'anno scolastico 2024-2025.

Tutte le richieste di rimborso nell'ambito di questa operazione devono essere presentate sul sito https://www.iledefrance-mobilites.fr, solo nell'Area di compensazione, accessibile all'indirizzo https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement. Per accedere a questo spazio, è necessario creare o avere un account Île-de-France Mobilités Connect.

La richiesta di rimborso viene effettuata dal Pagatore del pacchetto, che è considerato il tutore legale dell'Utente. All'Utente minorenne non viene richiesto di creare un account per ottenere un rimborso per il Pagatore.

Le domande vengono presentate esclusivamente online e devono essere presentate nell'area di compensazione tra il 21 ottobre 2024 e il 30 aprile 2025 compresi. La finalizzazione delle richieste avviate durante questo periodo è possibile fino al 30 maggio 2025 incluso, attraverso il sistema di reclamo (fare riferimento all'articolo 7 di questo documento).

È possibile effettuare una sola richiesta per Utente.

ARTICOLO 3: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per beneficiare del rimborso del pacchetto imagine R valido per l'anno scolastico 2024-2025, l'Utente deve:

Essere in possesso di una tessera Scol'R Junior valida per l'anno scolastico 2024-2025. Questa carta è destinata ai bambini di età inferiore agli 11 anni al 31 dicembre 2024 o ai bambini che frequentano la scuola primaria.

valida per l'anno scolastico 2024-2025. Questa carta è destinata ai bambini di età inferiore agli 11 anni al 31 dicembre 2024 o ai bambini che frequentano la scuola primaria. Essere in possesso di un pacchetto imagine R (Junior o School) valido per l'anno scolastico 2024-2025

Se l'Utente soddisfa queste condizioni, il Pagatore deve:

Presentare una richiesta sullo spazio di cui all'articolo 2 del presente documento.

Presentare una copia fronte/retro della suddetta carta Scol'R Junior nel processo di candidatura online.

ARTICOLO 4: IMPORTO RIMBORSATO

Per un Utente in possesso di una carta Scol'R Junior per l'anno scolastico 2024-2025 e di un pacchetto Imagine R Junior valido nello stesso periodo, l'importo rimborsato sarà di € 24,40.

Per un Utente in possesso di una tessera Scol'R Junior per l'anno scolastico 2024-2025 e di un pacchetto Imagine R School valido nello stesso periodo, l'importo rimborsato sarà di € 374,40.

ARTICOLO 5: TERMINI DI RIMBORSO

Tutti i rimborsi vengono effettuati tramite bonifico sul conto bancario conosciuto o inserito nel processo di candidatura online. Nel caso di un piano attivo con addebito diretto, questo sarà il conto bancario utilizzato per questi addebiti diretti.

Il rimborso sarà corrisposto al Paymaster del pacchetto imagine R detenuto dall'Utente. Il suo nome sarà indicato nel corso online al momento della presentazione della domanda e nell'e-mail di conferma inviata al termine della richiesta all'indirizzo e-mail corrispondente all'account Île-de-France Mobilités Connect utilizzato per accedere all'Area di compensazione.

Se il pacchetto è finanziato da un terzo pagatore (associazione, comunità ...), il rimborso sarà pagato al tutore legale dell'Utente titolare del pacchetto.

ARTICOLO 6: SEGUITO DEL PAGAMENTO

Lo stato della richiesta può essere monitorato nella pagina Tracking nell'area di compensazione collegandosi con l'account Île-de-France Mobilités Connect utilizzato per presentare la richiesta.

Inoltre, verranno inviate e-mail automatiche in ogni fase per informare sullo stato della richiesta. Queste e-mail saranno inviate all'indirizzo e-mail corrispondente all'account Île-de-France Mobilités Connect utilizzato per accedere all'Area di compensazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento alle domande frequenti disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités all'indirizzo: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTICOLO 7: RECLAMI

Tutti i reclami relativi a queste misure di rimborso devono essere presentati all'Area di indennizzo. Un modulo di contatto dedicato è disponibile in fondo alla pagina.

L'accesso al modulo di contatto può essere effettuato anche dal collegamento ipertestuale presente nell'e-mail inviata in caso di richiesta rifiutata all'indirizzo e-mail corrispondente all'account Île-de-France Mobilités Connect utilizzato per accedere all'Area di compensazione.

Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S si riservano il diritto di richiedere qualsiasi prova aggiuntiva necessaria per verificare le informazioni fornite.

ARTICOLO 8: DATI PERSONALI

I dati utilizzati per creare l'account Ile-de-France Mobilités vengono raccolti prima della vendita del pacchetto. Fare riferimento alle Condizioni generali di utilizzo dell'account cliente Île-De-France Mobilités: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

Nell'ambito del processo di compensazione, all'Utente non vengono richiesti dati aggiuntivi rispetto a quanto raccolto per la creazione e la gestione del contratto. Fare riferimento alle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo (CGUV) del pacchetto annuale imagine R scolaire e del pacchetto imagine R junior (stagione 2024-2025) | Île-de-France Mobilités. L'elaborazione del rimborso può comportare la raccolta delle coordinate bancarie (IBAN e BIC) del pagatore per effettuare la transazione. Questi dati, giustificati dal contratto, vengono conservati per tutta la durata del rimborso.

ARTICOLO 9: MEDIAZIONE

ARTICOLO 10: ACCETTAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI RIMBORSO

La presentazione di una richiesta di rimborso è subordinata all'accettazione e al rispetto delle presenti Condizioni Generali di Rimborso.

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, l'Area di compensazione e i servizi associati, nonché le presenti Condizioni generali di rimborso, in particolare per adattarsi ai cambiamenti dello spazio rendendo disponibili nuove funzionalità, eliminando o modificando le funzionalità esistenti.

Le condizioni saranno presentate agli Utenti durante ogni processo di rimborso. Potranno decidere di accettarli e presentare la loro domanda o di non accettarli e di non finalizzare il corso.