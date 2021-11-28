Strutture dedicate agli autobusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Il progetto consiste nello sviluppo della terza e ultima sezione della linea 91.06 (quasi 3 chilometri), situata nel quartiere dell'École Polytechnique, con corsie dedicate agli autobus. Questi miglioreranno la regolarità e l'affidabilità della linea 91.06 nel suo complesso e soddisferanno la crescente domanda di un servizio veloce, confortevole e sicuro in un quartiere in rapido sviluppo. Inoltre, il progetto prevede anche la riqualificazione dello spazio pubblico con la creazione di strutture ciclabili lungo le corsie degli autobus e l'allargamento dei marciapiedi, che consentiranno di rendere più sicuri i percorsi di tutti e promuovere la mobilità attiva.