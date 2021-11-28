Autobus

Strutture dedicate agli autobusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Il progetto consiste nello sviluppo della terza e ultima sezione della linea 91.06 (quasi 3 chilometri), situata nel quartiere dell'École Polytechnique, con corsie dedicate agli autobus. Questi miglioreranno la regolarità e l'affidabilità della linea 91.06 nel suo complesso e soddisferanno la crescente domanda di un servizio veloce, confortevole e sicuro in un quartiere in rapido sviluppo. Inoltre, il progetto prevede anche la riqualificazione dello spazio pubblico con la creazione di strutture ciclabili lungo le corsie degli autobus e l'allargamento dei marciapiedi, che consentiranno di rendere più sicuri i percorsi di tutti e promuovere la mobilità attiva.

Regione Île-de-France
Dipartimento dell'Essonne
Communauté d'agglomération Paris Saclay
Île-de-France Mobilités

Ultimo incontro con il team di progetto, il 24 novembre, alla fermata Polytechnique Lozère, dalle 12:00 alle 15:00

Trama

Mappa che mostra il percorso del progetto di autobus 91.06, nel quartiere dell'Ecole Polytechnique, a Palaiseau. Rappresenta il percorso esistente degli autobus 91.06 e N63, il percorso del progetto preferito e la variante del percorso studiato attraverso Becquerel Avenue. La mappa mostra anche le fermate esistenti e le due varianti della quarta stazione. Comprende le strutture ciclabili esistenti e pianificate, nonché le varie strutture della zona.

Figure chiave

6minuti

per attraversare il campus dell'École Polytechnique

4Stazioni

per servire il settore

1 autobus

ogni 3 o 4 minuti

17.500 lavoratori e 18.500 studenti

atteso sull'altopiano di Saclay

Collegamenti

con la stazione Massy-TGV, la RER B, la RER C e la futura linea 18 della metropolitana

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2021
    Pre-studi (DOCP)
  2. 25 ottobre - 28 novembre 2021
    Consultazione preliminare
  3. 2022-2023
    Studi preliminari (schema a blocchi)
  4. Studi dettagliati (AVP)
  5. Opere