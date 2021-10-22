Partecipa al progetto

Autobus

Strutture dedicate agli autobusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Perché una consultazione?

La consultazione è un passo essenziale in qualsiasi progetto di sviluppo urbano. I pareri raccolti al termine del progetto alimenteranno la riflessione sul progetto in base alle esigenze degli utenti del territorio. Esprimi la tua opinione e aiutaci a capire meglio i tuoi usi e le tue aspettative, i tuoi commenti saranno presi in considerazione per il resto del progetto.

La consultazione vi invita anche a votare le due varianti per l'ubicazione della stazione 4.

Consulta i pareri e i risultati della consultazione

Recensioni degli utenti

Sintesi dei risultati della consultazione

Risultati della consultazione

