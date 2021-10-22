Costo del progetto e attori

La Communauté d'Agglomération Paris Saclay

Una delle principali competenze dell'agglomerato di Parigi-Saclay, la mobilità è una delle aree prioritarie del suo progetto regionale. In qualità di autorità organizzatrice di secondo livello, e congiuntamente con Île-de-France Mobilités, l'agglomerato co-costruisce e implementa soluzioni di mobilità più sostenibili per Paris-saclaysiens. A questo biglietto, investe quasi 10 milioni di euro ogni anno per implementare nuove linee di autobus, navette ad accesso gratuito, arredo di trasporto urbano, armadietti per biciclette e strumenti innovativi per gli utenti come maMob. Sta inoltre apportando numerosi miglioramenti per rendere il trasporto pubblico e la mobilità attiva più inclusivi (accessibilità, sicurezza, parcheggi) e più efficienti (miglioramenti stradali, piste ciclabili, semafori prioritari). Inoltre, gestisce e finanzia studi e lavori di intermodalità per i principali hub delle stazioni. Per questo sito pulito, l'agglomerato finanzia gli studi preliminari (DOCP) fino al 15%, segnando così il suo interesse e impegno per il successo di questo progetto.