Costo del progetto e attori
Il costo del progetto
Infrastrutture: lavori stimati in circa 14 milioni di euro
Funzionamento: 100% coperto da Île-de-France Mobilités
Infografica che spiega che il costo dei lavori infrastrutturali è stimato in circa 14 milioni di euro e che l'operazione è gestita al 100% da Île-de-France Mobilités.
C'è un'illustrazione di una fermata dell'autobus e poi sotto, la distribuzione delle risorse in modo più dettagliato.
Lo Stato, la Regione Ile-de-France, il Dipartimento dell'Essonne e la Comunità d'agglomerazione di Paris Saclay finanziano gli studi di progettazione, secondo questa ripartizione:
- La regione Île-de-France (49%)
- Lo Stato (21%)
- La Communauté d'agglomération Paris Saclay (15%)
- Il dipartimento dell'Essonne (15%)
Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità (AOM) nell'Île-de-France, è l'autorità aggiudicatrice per gli studi di progettazione.
Il cast
Il cliente
Île-de-France Mobilités
Al centro della rete di trasporti dell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia soluzioni innovative per tutta la mobilità di oggi e di domani. Decide e gestisce progetti per lo sviluppo e l'ammodernamento di tutti i trasporti (treno, metropolitana, tram, autobus e cavo) la cui realizzazione affida alle aziende di trasporto. Sviluppa inoltre soluzioni per la mobilità come Navigo, Vianavigo o Véligo. Île-de-France Mobilités riunisce tutte le parti interessate (passeggeri, funzionari eletti, produttori, vettori, gestori di infrastrutture, ecc.) e investe per migliorare il servizio fornito ogni giorno ai residenti dell'Ile-de-France (trasporti più efficienti, più moderni, più sicuri, più confortevoli, ecc.). e più connesso). Île-de-France Mobilités finanzia il 100% del materiale rotabile e del funzionamento del TCSP.
Partner finanziatori
Lo Stato
Attraverso il Contratto di Piano Stato-Regione 2015-2020 (CPER), lo Stato contribuisce alla modernizzazione e allo sviluppo delle linee di trasporto nell'Île-de-France per soddisfare le sfide di viaggio e le aspettative dei residenti dell'Ile-de-France. Finanziando questo progetto, lo Stato si impegna a offrire ai residenti dell'Ile-de-France trasporti più efficienti per aiutarli a muoversi verso una città sostenibile e uno stile di vita più pacifico. Lo Stato persegue il suo obiettivo di rendere più efficiente la rete di trasporto integrandola nelle dinamiche dei territori al fine di soddisfare meglio le esigenze quotidiane degli utenti, migliorare l'accesso ai trasporti per tutti e rafforzare così l'attrattiva della regione dell'Île-de-France. Lo Stato finanzia gli studi preliminari (DOCP, consultazione, schema di principio, progetto preliminare) di questo progetto, fino al 21%, in conformità con il Contratto di Piano Stato-Regione.
La regione Île-de-France
Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico. Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione è impegnata nella rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. La creazione di nuove linee di autobus, metropolitana e tram fa parte di questo grande programma. La Regione vi dedica risorse finanziarie molto significative. La Regione è il principale finanziatore degli studi preliminari (DOCP, consultazione, schema di principio, progetto preliminare) di questo progetto, fino al 49%.
Il Dipartimento dell'Essonne
Il Dipartimento dell'Essonne è uno dei principali attori nella mobilità sul suo territorio. Ha l'ambizione di mettere la sua rete stradale su una traiettoria a basse emissioni di carbonio attraverso una condivisione ragionata ed equa delle strade e delle strutture di cui è responsabile. Per fare questo, promuove l'integrazione del traffico dolce (autobus, bicicletta) e condiviso (carpooling, ecc.), li protegge e lavora per rendere gli spostamenti più fluidi. Sostiene quotidianamente lo sviluppo dell'offerta di trasporto pubblico attraverso la sua partecipazione finanziaria a numerosi progetti di strutturazione: per il TCSP Massy-Saclay (Ecole Polytechnique), finanzia gli studi preliminari fino alla fase di pre-progetto, fino al 15%, in conformità con il Contratto di Piano Stato-Regione.
La Communauté d'Agglomération Paris Saclay
Una delle principali competenze dell'agglomerato di Parigi-Saclay, la mobilità è una delle aree prioritarie del suo progetto regionale. In qualità di autorità organizzatrice di secondo livello, e congiuntamente con Île-de-France Mobilités, l'agglomerato co-costruisce e implementa soluzioni di mobilità più sostenibili per Paris-saclaysiens. A questo biglietto, investe quasi 10 milioni di euro ogni anno per implementare nuove linee di autobus, navette ad accesso gratuito, arredo di trasporto urbano, armadietti per biciclette e strumenti innovativi per gli utenti come maMob. Sta inoltre apportando numerosi miglioramenti per rendere il trasporto pubblico e la mobilità attiva più inclusivi (accessibilità, sicurezza, parcheggi) e più efficienti (miglioramenti stradali, piste ciclabili, semafori prioritari). Inoltre, gestisce e finanzia studi e lavori di intermodalità per i principali hub delle stazioni. Per questo sito pulito, l'agglomerato finanzia gli studi preliminari (DOCP) fino al 15%, segnando così il suo interesse e impegno per il successo di questo progetto.