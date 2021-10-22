Percorso e strutture
Stazioni
Mappa che mostra il percorso del progetto di autobus 91.06, nel quartiere dell'Ecole Polytechnique, a Palaiseau. Rappresenta il percorso esistente degli autobus 91.06 e N63, il percorso del progetto preferito e la variante del percorso studiato attraverso Becquerel Avenue.
La mappa mostra anche le fermate esistenti e le due varianti della quarta stazione. Comprende le strutture ciclabili esistenti e pianificate, nonché le varie strutture della zona.
Oggi, 3 fermate servono il quartiere dell'Ecole Polytechnique. Come parte del progetto, 4 fermate saranno servite dalla linea 91.06, nel quartiere École Polytechnique.
Stazione 1: serve la scuola superiore, il gruppo scolastico e i nuovi programmi e laboratori lungo il Green.
Stazione 2: serve la Scuola Nazionale di Statistica e Amministrazione Economica e le residenze degli studenti dell'Ecole Polytechnique, vicino alle scale dalla stazione RER Lozère.
Stazione 3: serve l'École nationale supérieure de techniques avancées, così come gli abitanti del quartiere Joncherettes nella parte orientale del distretto
Stazione 4: sono previste due varianti
- Variante 1: posizionamento vicino al radar, nella continuità del centro commerciale pedonale, al fine di servire il cuore del quartiere Ecole Polytechnique;
- Variante 2: vicino alla rotonda Denfert-Rochereau, per servire gli uffici a nord di Becquerel Avenue e il futuro sito di manutenzione e stoccaggio della linea 18.
L'inserimento di corsie dedicate agli autobus
Nell'ambito del progetto TCSP (Transport Collectif en Site Propre) e nella continuità del sito pulito esistente, è stato adottato lo stesso principio delle prime due sezioni della linea 91.06: le corsie dedicate agli autobus saranno, per quanto possibile, disposte fianco a fianco sulla carreggiata, in entrambi i sensi di marcia. Saranno inoltre studiate due disposizioni alternative:
- Inserimento laterale interno: le corsie dedicate per gli autobus (proprio sito) si trovano accanto alle corsie auto, sul lato campus. Questo inserimento consente ai pedoni di accedere in sicurezza alle stazioni degli autobus e mantenere pulito il parcheggio dei veicoli sul lato opposto del sito. Tuttavia, questo sviluppo impone una riduzione della velocità degli autobus, perché l'accesso al parcheggio, ai residenti e alle consegne attraversa la corsia dedicata e impone il rallentamento degli autobus al fine di mettere in sicurezza tutti gli utenti della strada.
- Inserimento laterale esterno: le corsie dedicate per gli autobus (sito proprio) si trovano accanto alle corsie auto, lato legno. Questo inserimento consente una migliore regolarità degli autobus, la cui corsia non viene interrotta da alcun accesso. Tuttavia, questa opzione costringe i pedoni ad attraversare il traffico veicolare per raggiungere una stazione. Con questa opzione, la realizzazione del sito pulito non avrebbe alcun impatto sulla carreggiata esistente. Al fine di omogeneizzare le condizioni del traffico e per la buona comprensione di tutti gli utenti, l'alternanza delle soluzioni di inserimento TCSP sarà limitata il più possibile.
L'iconografia rappresenta il futuro sviluppo delle corsie dedicate agli autobus in inserimento laterale interno.
Da sinistra a destra, troviamo rispettivamente, il marciapiede, le corsie dedicate agli autobus incorniciate dalla vegetazione, le strade e le corsie dedicate ai cicli e ai pedoni.
L'iconografia rappresenta il futuro sviluppo delle corsie dedicate agli autobus in inserimento laterale esterno.
Da sinistra a destra, troviamo rispettivamente, il marciapiede, le strade, le corsie dedicate agli autobus incorniciate dalla vegetazione e le corsie dedicate ai cicli e ai pedoni.
Il Verde
La prospettiva rappresenta le intenzioni di sviluppo di du Green Boulevard. Mostra un marciapiede su cui camminano le persone, una pista ciclabile utilizzata da un ciclista, alberi fiancheggiano la pista ciclabile e le persone attraversano un passaggio pedonale per raggiungere la futura fermata dell'autobus 91.06.
Tra Avenue Augustin Fresnel e Boulevard des Maréchaux Sud, l'EPA Paris Saclay sta implementando un progetto per sviluppare un nuovo spazio paesaggistico chiamato "Green". Destinato a diventare uno spazio paesaggistico delimitato dal viale urbano, questo progetto sarà studiato in concomitanza con quello del TCSP (Transport Collectif en Site Propre), garantendo così un inserimento armonioso:
- saranno proposte nuove piantagioni per creare una vera transizione tra lo spazio paesaggistico e l'area urbana;
- Saranno studiati due tipi di inserimento: laterale interno o laterale esterno. Nel primo caso, la corsia degli autobus si trova sul lato del campus e promuove il servizio dei laboratori dell'Ecole Polytechnique, nel secondo caso, si trova sul lato del bosco, della scuola superiore e delle scuole e favorisce l'accesso.
Il Boulevard des Maréchaux
La prospettiva rappresenta le intenzioni di sviluppo di Des Maréchaux Boulevard Sud. Mostra un gruppo di edifici sul lato sinistro. Al centro, vediamo le future corsie dedicate agli autobus, i marciapiedi, le strade e le piste ciclabili. La parte destra è coperta da alberi e aree verdi.
In questo settore, l'inserimento del TCSP (Transport Collectif en Site Propre) riflette la volontà del progetto urbano di creare un "campus della natura", in particolare attraverso l'inserimento di ampie strisce piantate tra ogni modalità al fine di mantenere la continuità vegetale lungo tutto il percorso.
Come sul resto del tracciato, sono possibili due tipi di inserimento:
- Inserimento laterale interno: la corsia degli autobus si trova accanto alle corsie auto, sul lato del campus. Questo inserimento consente di avvicinare le corsie dedicate agli autobus ai percorsi pedonali, ma anche di rafforzare il servizio al campus e la sicurezza degli utenti allontanandoli dalle corsie auto. Tuttavia, questa opzione potrebbe avere un impatto sulla regolarità degli autobus, in quanto implica un'interruzione della corsia dedicata agli autobus per consentire l'accesso ai parcheggi, ai residenti e alle consegne.
- Inserimento laterale esterno: la corsia degli autobus si trova accanto alle corsie auto, lato legno. Questo inserimento consente una migliore regolarità degli autobus, la cui corsia non viene interrotta da alcun accesso. Tuttavia, questa opzione costringe i pedoni ad attraversare il traffico veicolare per raggiungere una stazione. Con questa opzione, la realizzazione del sito pulito non avrebbe alcun impatto sulla carreggiata esistente.
Il progetto soft mode
Mappa che mostra il percorso delle future piste ciclabili del progetto che attraversano il campus dell'Ecole Polytechnique e si uniscono alla strada Saclay.
In linea con lo sviluppo delle sezioni esistenti del TCSP e l'ambizione del progetto ZAC Quartier Polytechnique, sarà data priorità allo sviluppo di piste ciclabili in ogni direzione.
Le generose dimensioni delle piste consentiranno un uso pacifico e sicuro delle strade da parte di tutti gli utenti.
La variante Becquerel
È stata studiata una variante di sviluppo attraverso Becquerel Avenue, che collega Boulevard des Maréchaux alla rotonda Denfert Rochereau su Descartes Avenue.
Oggi, il percorso non è stato mantenuto, perché questa variante richiederebbe la creazione di una nuova strada e la ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti. Questo percorso non consentirebbe quindi di prevedere una realizzazione a medio termine del progetto sul proprio sito.