Percorso e strutture

Nell'ambito del progetto TCSP (Transport Collectif en Site Propre) e nella continuità del sito pulito esistente, è stato adottato lo stesso principio delle prime due sezioni della linea 91.06: le corsie dedicate agli autobus saranno, per quanto possibile, disposte fianco a fianco sulla carreggiata, in entrambi i sensi di marcia. Saranno inoltre studiate due disposizioni alternative:

: le corsie dedicate per gli autobus (proprio sito) si trovano accanto alle corsie auto, sul lato campus. Questo inserimento consente ai pedoni di accedere in sicurezza alle stazioni degli autobus e mantenere pulito il parcheggio dei veicoli sul lato opposto del sito. Tuttavia, questo sviluppo impone una riduzione della velocità degli autobus, perché l'accesso al parcheggio, ai residenti e alle consegne attraversa la corsia dedicata e impone il rallentamento degli autobus al fine di mettere in sicurezza tutti gli utenti della strada. Inserimento laterale esterno: le corsie dedicate per gli autobus (sito proprio) si trovano accanto alle corsie auto, lato legno. Questo inserimento consente una migliore regolarità degli autobus, la cui corsia non viene interrotta da alcun accesso. Tuttavia, questa opzione costringe i pedoni ad attraversare il traffico veicolare per raggiungere una stazione. Con questa opzione, la realizzazione del sito pulito non avrebbe alcun impatto sulla carreggiata esistente. Al fine di omogeneizzare le condizioni del traffico e per la buona comprensione di tutti gli utenti, l'alternanza delle soluzioni di inserimento TCSP sarà limitata il più possibile.