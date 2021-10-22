Scopri il progetto

Il progetto consiste nello sviluppo di corsie dedicate agli autobus sulla terza e ultima sezione della linea 91.06 (che collega Massy-Palaiseau a Saclay), situata nel quartiere dell'Ecole Polytechnique.

Questo nuovo sviluppo, di quasi 3 chilometri, contribuirà a rafforzare la regolarità e l'affidabilità dell'intera linea e sosterrà il forte sviluppo del quartiere. Grazie a un servizio più veloce, confortevole e sicuro, consentirà presto ai residenti e ai 40.000 nuovi lavoratori e studenti previsti entro il 2030 nel quartiere, di accedere più facilmente alle residenze studentesche, alle strutture scolastiche, alle aziende e agli edifici di ristorazione presenti nel campus.

Inoltre, la creazione di strutture ciclabili (corsie e percorsi sicuri) lungo le corsie dedicate agli autobus e l'allargamento dei marciapiedi, consentiranno di rendere più sicuri i percorsi di ciclisti e pedoni e quindi promuovere la mobilità attiva.