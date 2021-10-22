Scopri il progetto
Il progetto in breve
Mappa che mostra il percorso del progetto di autobus 91.06, nel quartiere dell'Ecole Polytechnique, a Palaiseau. Rappresenta il percorso esistente degli autobus 91.06 e N63, il percorso del progetto preferito e la variante del percorso studiato attraverso Becquerel Avenue.
La mappa mostra anche le fermate esistenti e le due varianti della quarta stazione. Comprende le strutture ciclabili esistenti e pianificate, nonché le varie strutture della zona.
Il progetto consiste nello sviluppo di corsie dedicate agli autobus sulla terza e ultima sezione della linea 91.06 (che collega Massy-Palaiseau a Saclay), situata nel quartiere dell'Ecole Polytechnique.
Questo nuovo sviluppo, di quasi 3 chilometri, contribuirà a rafforzare la regolarità e l'affidabilità dell'intera linea e sosterrà il forte sviluppo del quartiere. Grazie a un servizio più veloce, confortevole e sicuro, consentirà presto ai residenti e ai 40.000 nuovi lavoratori e studenti previsti entro il 2030 nel quartiere, di accedere più facilmente alle residenze studentesche, alle strutture scolastiche, alle aziende e agli edifici di ristorazione presenti nel campus.
Inoltre, la creazione di strutture ciclabili (corsie e percorsi sicuri) lungo le corsie dedicate agli autobus e l'allargamento dei marciapiedi, consentiranno di rendere più sicuri i percorsi di ciclisti e pedoni e quindi promuovere la mobilità attiva.
Gli obiettivi del progetto
- Garantire la regolarità della linea 91.06 grazie alla circolazione degli autobus sul proprio sito su tutto il suo percorso, tra Massy-Palaiseau e Christ de Saclay;
- Soddisfare le esigenze di un servizio veloce, confortevole e sicuro per il quartiere in un contesto di forte sviluppo;
- Anticipare le crescenti esigenze di viaggio e di servizio del quartiere, in connessione con il suo sviluppo e l'arrivo della futura linea 18 del Grand Paris Express;
- Offrire percorsi continui, confortevoli e sicuri per pedoni e ciclisti, con la realizzazione di strutture ciclabili e l'allargamento dei marciapiedi, oltre alla riqualificazione delle strade.