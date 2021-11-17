Ultimo incontro con il team di progetto, il 24 novembre, alla fermata Polytechnique Lozère, dalle 12:00 alle 15:00
Tre persone spiegano il progetto a persone diverse.
Il 24 novembre, dalle 12:00 alle 15:00, vieni a parlare un'ultima volta con il team di Île-de-France Mobilités alla fermata Polytechnique Lozère.
Il team presenterà il progetto di sviluppo per la terza e ultima sezione della linea 91.06, situata nel quartiere École Polytechnique, risponderà alle tue domande e raccoglierà la tua opinione.