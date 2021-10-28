Primo incontro il 4 novembre alla fermata ENSTA – Les Joncherettes, dalle 16:30 alle 19:30
La consultazione sul progetto di sviluppo per la terza e ultima sezione della linea 91.06, situata nel quartiere École Polytechnique, è iniziata lunedì 25 ottobre 2021.
Il team di progetto di Ile-de-France Mobilités vi aspetta il 4 novembre, dalle 16:30 alle 19:30, alla fermata ENSTA – Les Joncherettes, situata sul boulevard des Maréchaux a Palaiseau. Sarà disponibile a presentare il progetto, scambiare e raccogliere la tua opinione.
Sono previsti altri momenti di scambio con il team di progetto:
- 16 novembre, presso il Restaurant Inter-Entreprises-Administrations, (situato in 1 place Rose Dieng Kuntz, 91120 Palaiseau), dalle 11:30 alle 14:30,
- 24 novembre, alla fermata Polytechnique Lozère, dalle 12:00 alle 15:00.