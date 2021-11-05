Autobus

Incontra i team di progetto il 16 novembre davanti al ristorante Inter-Entreprises-Administrations, Rose Dieng Kuntz Square, dalle 11:30 alle 14:30

Foto dell'incontro dei viaggiatori del 04 novembre 2021 sull'altopiano di Saclay

L'immagine mostra due persone del team di progetto Île-de-France Mobilités che spiegano il progetto a un'altra persona. Sullo sfondo, vediamo passare l'autobus 91.06.

Il 16 novembre, il team di progetto Île-de-France Mobilités sarà presente al 1 place Rose Dieng Kuntz a Palaiseau, di fronte al ristorante Inter-Entreprises-Administrations.

Sarà disponibile dalle 11:30 alle 14:30 per presentare il progetto di sviluppo della terza e ultima sezione della linea 91.06 e raccogliere la vostra opinione.

Da non perdere l'ultimo incontro con il team di progetto, previsto per il 24 novembre, alla fermata Polytechnique Lozère, dalle 12:00 alle 15:00.