Quanto costa il progetto e chi lo finanzia?
Infografica che spiega che il costo dei lavori infrastrutturali è stimato in circa 14 milioni di euro e che l'operazione è gestita al 100% da Île-de-France Mobilités.
C'è un'illustrazione di una fermata dell'autobus e poi sotto, la distribuzione delle risorse in modo più dettagliato.
Lo Stato, la Regione Ile-de-France, il Dipartimento dell'Essonne e la Comunità d'agglomerazione di Paris Saclay finanziano gli studi di progettazione, secondo questa ripartizione:
- La regione Île-de-France (49%)
- Lo Stato (21%)
- La Communauté d'agglomération Paris Saclay (15%)
- Il dipartimento dell'Essonne (15%)
Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità (AOM) nell'Île-de-France, è l'autorità aggiudicatrice per gli studi di progettazione.