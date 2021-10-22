Strutture dedicate agli autobusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau
Sono previste strutture per il ciclismo?
Nel campus, attualmente, le strutture per le biciclette sono rare e non sicure. Il progetto prevede quindi la realizzazione di strutture ciclabili lungo le corsie dedicate agli autobus. Le generose dimensioni delle piste consentiranno un uso pacifico e sicuro della carreggiata da parte di tutti gli utenti.
Le stazioni saranno dotate di dispositivi per il parcheggio delle biciclette.
Mappa che mostra il percorso delle future piste ciclabili del progetto che attraversano il campus dell'Ecole Polytechnique e si uniscono alla strada Saclay.