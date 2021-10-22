Sono previste strutture per il ciclismo?

Nel campus, attualmente, le strutture per le biciclette sono rare e non sicure. Il progetto prevede quindi la realizzazione di strutture ciclabili lungo le corsie dedicate agli autobus. Le generose dimensioni delle piste consentiranno un uso pacifico e sicuro della carreggiata da parte di tutti gli utenti.

Le stazioni saranno dotate di dispositivi per il parcheggio delle biciclette.