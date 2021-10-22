Perché la variante Becquerel non è stata mantenuta fino ad oggi?

È stata studiata una variante di sviluppo attraverso Becquerel Avenue, che collega Boulevard des Maréchaux alla rotonda Denfert Rochereau su Descartes Avenue.

Oggi, il percorso non è stato mantenuto, perché questa variante richiederebbe la creazione di una nuova strada e la ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti. Questo percorso non consentirebbe quindi di prevedere una realizzazione a medio termine del progetto sul proprio sito.