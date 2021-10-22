Perché non prendere una funivia dalla stazione RER Lozère?

La costruzione di un collegamento di trasporto a fune per collegare una stazione RER B nella valle dell'Yvette all'altopiano non sembrava rilevante nel contesto dello studio condotto da Île-de-France Mobilités nel 2017.

La sua fattibilità sarebbe complessa dati i forti vincoli normativi legati in particolare alle questioni ambientali dell'altopiano di Saclay. I sorvoli degli edifici sarebbero inevitabili e, in tutte le varianti, il progetto sarebbe in co-visibilità delle abitazioni.

Tuttavia, la difficoltà principale è quella delle previsioni di utenza, elevate prima della messa in servizio della linea 18, ma modeste dopo, che portano a una redditività socio-economica limitata dati i costi di un tale progetto.