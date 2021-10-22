Qual è il progetto per la futura linea 18 del Grand Paris Express?

Per facilitare gli spostamenti degli abitanti di Essonne e Yvelines, la futura linea 18 del Grand Paris Express, lunga 35 km, servirà 10 stazioni tra cui l'altopiano di Saclay e collegherà anche i principali centri economici situati a Orly, Antony, Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines e Versailles.

La linea 18 sarà messa in servizio:

nel 2026, tra Massy-Palaiseau e CEA Saint-Aubin

entro il 2027, tra Massy-Palaiseau e l'aeroporto di Orly

entro il 2030, tra CEA Saint-Aubin e Versailles Chantiers

Per maggiori informazioni sulla futura linea 18, visita il sito https://www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-18