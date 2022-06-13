Qual è lo scopo della consultazione? Come partecipare?

Questa fase di dialogo con il territorio fa parte dell'approccio di qualità di Île-de-France Mobilités e riflette il suo desiderio di costruire progetti da e per gli utenti del trasporto pubblico. Permette a tutti di dare la propria opinione sul progetto e condividere i propri commenti per arricchirlo.

Dal 25 ottobre al 28 novembre 2021, i team di progetto di Île-de-France Mobilités presenteranno il progetto e discuteranno con voi durante gli incontri organizzati sul territorio. Sarai quindi in grado di condividere le tue osservazioni con loro. Puoi anche inviare la tua opinione sul sito web dedicato al progetto o restituire il tagliando T del volantino di presentazione del progetto.