Quale seguito sarà dato ai pareri e alle osservazioni raccolte durante la consultazione preliminare?

Tutte le opinioni e le osservazioni sono state prese in considerazione fino al 28 novembre 2021 incluso. Al termine della consultazione, Île-de-France Mobilités ha elaborato un rapporto sulla consultazione che elenca gli scambi e le opinioni espresse. Questo documento è stato convalidato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités nel maggio 2022 e reso disponibile a tutti sul sito web dedicato al progetto.

Le lezioni apprese dalla consultazione alimenteranno così il progetto in modo che soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio e guideranno la realizzazione del proseguimento degli studi e la stesura del Concept Scheme e del File di Indagine di Pubblica Utilità.