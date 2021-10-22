Cos'è una corsia dedicata per gli autobus o un sito pulito?

È una corsia che è dedicata solo agli autobus e beneficia oltre alla priorità agli incroci. Questo principio consente una circolazione fluida e veloce degli autobus, che guadagnano in regolarità liberandosi così dai capricci del traffico (ingorghi, semafori rossi, ecc.).

Nell'ambito del progetto, nel quartiere Ecole Polytechnique saranno creati quasi 3 chilometri di corsie dedicate agli autobus. Per quanto possibile, le corsie dedicate agli autobus saranno costruite fianco a fianco sulla carreggiata, in entrambi i sensi di marcia e nella continuità delle prime 2 sezioni della linea 91.06. Quando questo inserimento non è possibile, saranno studiate 2 disposizioni di inserimento alternative: