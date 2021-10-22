Strutture dedicate agli autobusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau
Cos'è una corsia dedicata per gli autobus o un sito pulito?
È una corsia che è dedicata solo agli autobus e beneficia oltre alla priorità agli incroci. Questo principio consente una circolazione fluida e veloce degli autobus, che guadagnano in regolarità liberandosi così dai capricci del traffico (ingorghi, semafori rossi, ecc.).
Nell'ambito del progetto, nel quartiere Ecole Polytechnique saranno creati quasi 3 chilometri di corsie dedicate agli autobus. Per quanto possibile, le corsie dedicate agli autobus saranno costruite fianco a fianco sulla carreggiata, in entrambi i sensi di marcia e nella continuità delle prime 2 sezioni della linea 91.06. Quando questo inserimento non è possibile, saranno studiate 2 disposizioni di inserimento alternative:
- Un inserimento laterale interno dove le corsie dedicate degli autobus si trovano accanto alle corsie auto, sul lato campus, e favorisce il deserto dei laboratori dell'Ecole Polytechnique. Questo inserimento consente un accesso sicuro per i pedoni.
- Un inserimento laterale esterno dove le corsie dedicate degli autobus si trovano accanto alle corsie auto, lato legno, e favorisce il deserto del liceo e delle scuole. Questo inserimento consente una migliore regolarità degli autobus poiché la loro circolazione non sarà interrotta dall'accesso di altri utenti della strada.
L'iconografia rappresenta il futuro sviluppo delle corsie dedicate agli autobus in inserimento laterale interno.
Da sinistra a destra, troviamo rispettivamente, il marciapiede, le corsie dedicate agli autobus incorniciate dalla vegetazione, le strade e le corsie dedicate ai cicli e ai pedoni.
L'iconografia rappresenta il futuro sviluppo delle corsie dedicate agli autobus in inserimento laterale esterno.
Da sinistra a destra, troviamo rispettivamente, il marciapiede, le strade, le corsie dedicate agli autobus incorniciate dalla vegetazione e le corsie dedicate ai cicli e ai pedoni.