Che cos'è il Clean Site Transit (TCSP)?
Il Clean Site Transit (CPST) è il trasporto pubblico che utilizza una corsia o uno spazio dedicato.
Il progetto TCSP per il quartiere Ecole Polytechnique prevede lo sviluppo di un sito di autobus continuo pulito dall'est della scuola, all'incrocio tra la RD 36 e Avenue Descartes a ovest della scuola, a Avenue du Boulevard Monge. Inoltre, altre linee potranno circolare su tutto o parte di questo percorso.