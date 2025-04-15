Dichiarazione di progetto approvata, il progetto è sulla buona strada!

A seguito dell'inchiesta pubblica tenutasi dal 14 ottobre al 13 novembre 2024, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato la dichiarazione di progetto Bus Bords de Marne il 10 aprile 2025. Questo progetto prevede la creazione di una nuova linea di autobus ad alte prestazioni che corre principalmente su corsie dedicate tra Val de Fontenay e Chelles-Gournay.

Questa dichiarazione di progetto fa seguito al parere favorevole della commissione d'inchiesta indipendente. Registra la prosecuzione del progetto e specifica gli impegni di Île-de-France Mobilités per il proseguimento degli studi al fine di rispondere alle riserve e alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta. Apre inoltre la strada all'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità, che deve essere oggetto di una decisione interprefettizia.

Un progetto di interesse generale

Il progetto Bus Bords de Marne mira a ridurre e rendere più affidabili i tempi di percorrenza degli autobus e ad offrire maggiore comfort ai passeggeri.

Offre un buon servizio al territorio e un facile accesso alla strutturazione della rete di trasporto pubblico attuale e futura che serve le stazioni di Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance e Chelles-Gournay (RER A ed E; T1, linea P, M15 e M16 a termine). Sostiene inoltre grandi progetti di sviluppo territoriale.

Infine, questo progetto contribuisce a una migliore qualità della vita con la riqualificazione degli spazi pubblici e facilitando l'uso di modalità attive (biciclette e pedoni) integrando piste ciclabili sicure e marciapiedi confortevoli.

Al termine dell'inchiesta pubblica e alla luce di tutti gli elementi, la commissione d'inchiesta ha ritenuto che i risultati del progetto fossero positivi per la comunità e ha espresso parere favorevole.

Il progetto Bus Bords de Marne prosegue alla luce delle conclusioni della commissione d'inchiesta

Revoca delle riserve della commissione d'inchiesta a seguito dell'inchiesta pubblica

Al fine di rimuovere le due riserve formulate dalla commissione d'inchiesta, Île-de-France Mobilités si impegna nella sua dichiarazione di progetto a:

Continuare a migliorare la progettazione delle strutture intorno alla stazione RER di Neuilly-Plaisance al fine di garantire flussi sicuri per tutti gli utenti (autobus, automobilisti, pedoni, biciclette), affidandosi a un organismo di controllo qualificato approvato sul tema della sicurezza.

Escludere il parcheggio Pérotin a Chelles dal perimetro della dichiarazione di pubblica utilità del progetto e continuare con la città di Chelles gli scambi sul parcheggio, in connessione con lo sviluppo previsto su Avenue du Maréchal Foch.

Impegni a seguito delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta

Île-de-France Mobilités si impegna a: