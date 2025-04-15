Dichiarazione di progetto approvata, il progetto è sulla buona strada!
A seguito dell'inchiesta pubblica tenutasi dal 14 ottobre al 13 novembre 2024, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato la dichiarazione di progetto Bus Bords de Marne il 10 aprile 2025. Questo progetto prevede la creazione di una nuova linea di autobus ad alte prestazioni che corre principalmente su corsie dedicate tra Val de Fontenay e Chelles-Gournay.
Questa dichiarazione di progetto fa seguito al parere favorevole della commissione d'inchiesta indipendente. Registra la prosecuzione del progetto e specifica gli impegni di Île-de-France Mobilités per il proseguimento degli studi al fine di rispondere alle riserve e alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta. Apre inoltre la strada all'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità, che deve essere oggetto di una decisione interprefettizia.
Un progetto di interesse generale
Il progetto Bus Bords de Marne mira a ridurre e rendere più affidabili i tempi di percorrenza degli autobus e ad offrire maggiore comfort ai passeggeri.
Offre un buon servizio al territorio e un facile accesso alla strutturazione della rete di trasporto pubblico attuale e futura che serve le stazioni di Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance e Chelles-Gournay (RER A ed E; T1, linea P, M15 e M16 a termine). Sostiene inoltre grandi progetti di sviluppo territoriale.
Infine, questo progetto contribuisce a una migliore qualità della vita con la riqualificazione degli spazi pubblici e facilitando l'uso di modalità attive (biciclette e pedoni) integrando piste ciclabili sicure e marciapiedi confortevoli.
Al termine dell'inchiesta pubblica e alla luce di tutti gli elementi, la commissione d'inchiesta ha ritenuto che i risultati del progetto fossero positivi per la comunità e ha espresso parere favorevole.
Il progetto Bus Bords de Marne prosegue alla luce delle conclusioni della commissione d'inchiesta
Revoca delle riserve della commissione d'inchiesta a seguito dell'inchiesta pubblica
Al fine di rimuovere le due riserve formulate dalla commissione d'inchiesta, Île-de-France Mobilités si impegna nella sua dichiarazione di progetto a:
- Continuare a migliorare la progettazione delle strutture intorno alla stazione RER di Neuilly-Plaisance al fine di garantire flussi sicuri per tutti gli utenti (autobus, automobilisti, pedoni, biciclette), affidandosi a un organismo di controllo qualificato approvato sul tema della sicurezza.
- Escludere il parcheggio Pérotin a Chelles dal perimetro della dichiarazione di pubblica utilità del progetto e continuare con la città di Chelles gli scambi sul parcheggio, in connessione con lo sviluppo previsto su Avenue du Maréchal Foch.
Impegni a seguito delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta
Île-de-France Mobilités si impegna a:
- Continuare le discussioni e le azioni per migliorare la linea di autobus 113 fino all'arrivo dell'autobus Bords de Marne, in collaborazione con le autorità locali, i gestori delle strade e l'operatore della linea 113
- Aggiornare gli studi per valutare l'impatto del progetto sul traffico stradale
- Studiare alternative per l'inserimento dell'autobus Bords de Marne tra Neuilly-Plaisance e Le Perreux-sur-Marne in grado di ridurre il rischio di congestione del traffico automobilistico in questo settore, garantendo nel contempo che siano mantenute prestazioni soddisfacenti per l'autobus Bords de Marne
- Studiare la possibilità di creare una stazione aggiuntiva su Avenue Foch tra quelle previste di "Rue du Port" e "Pointe de Gournay"
- Cercare ottimizzazioni per ridurre o mantenere il costo del progetto presentato all'inchiesta pubblica
Prossimi passi:
- la decisione dei prefetti di Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne che devono decidere sull'utilità pubblica del progetto entro la metà del 2025
- la prosecuzione degli studi per affinare la progettazione del progetto (fase successiva denominata "pre-progetto")