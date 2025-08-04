Il progetto Bus Bords de Marne dichiarato di pubblica utilità!

I prefetti di Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne hanno dichiarato il progetto Bus Bords de Marne di pubblica utilità il 4 agosto 2025.

Questa decisione fa seguito al parere favorevole della commissione d'inchiesta indipendente del 20 dicembre 2024 e alla dichiarazione di progetto di Île-de-France Mobilités approvata il 10 aprile 2025.

La dichiarazione di pubblica utilità è un passo decisivo verso la realizzazione dell'operazione.

Gli studi di progettazione (progetto preliminare) sono già in corso e terranno conto delle riserve e delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta: per saperne di più, trovate qui tutte le informazioni sulla dichiarazione di progetto e sugli impegni di Île-de-France Mobilités.