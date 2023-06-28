Inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay
Data di pubblicazione: 23 aprile 2021
Dal 23 aprile al 26 maggio 2021 si terrà l'inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione del polo della stazione Val de Fontenay, organizzata dalla prefettura di Val-de-Marne.
Il polo di Val de Fontenay e l'autobus Bords de Marne
Il progetto del polo Val de Fontenay comprende la riqualificazione dello spazio pubblico intorno alla stazione e in particolare la riqualificazione del polo degli autobus. In questa fase degli studi, integra l'arrivo del capolinea del Bus Bords de Marne nel polo degli autobus e tiene conto della sua stazione Carnot/Bobet di fronte all'Allée des Sablons. I team dei due progetti (Bus Bords de Marne e Pole Val de Fontenay) lavorano a stretto contatto e le lezioni apprese dalla consultazione del Bus Bords de Marne alimenteranno i prossimi studi per approfondire la riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay.
Il contesto del progetto di riqualificazione del polo della stazione Val de Fontenay
Il polo della stazione di Val de Fontenay subirà profondi cambiamenti entro il 2035: la sua utenza aumenterà del 115% a causa della messa in servizio di nuove linee di trasporto pubblico (Tram T1, Metro 1, Metro 15 e RER E estesa a ovest e Bus Bords de Marne) e quasi 600.000 m² di progetti urbani sono previsti nelle vicinanze. Per sostenere questi sviluppi e migliorare il funzionamento della stazione e il suo accesso con tutti i modi di trasporto, il polo Val-de-Fontenay sarà completamente riqualificato.
