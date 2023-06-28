Inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay

Il contesto del progetto di riqualificazione del polo della stazione Val de Fontenay

Il polo della stazione di Val de Fontenay subirà profondi cambiamenti entro il 2035: la sua utenza aumenterà del 115% a causa della messa in servizio di nuove linee di trasporto pubblico (Tram T1, Metro 1, Metro 15 e RER E estesa a ovest e Bus Bords de Marne) e quasi 600.000 m² di progetti urbani sono previsti nelle vicinanze. Per sostenere questi sviluppi e migliorare il funzionamento della stazione e il suo accesso con tutti i modi di trasporto, il polo Val-de-Fontenay sarà completamente riqualificato.

Per saperne di più sul progetto e partecipare all'inchiesta pubblica:

Visita il sito web del progetto: reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr/lenquete-publique

Scarica il pacchetto informativo del progetto presentato al sondaggio.