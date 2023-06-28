Fine della consultazione preliminare sul progetto degli autobus Bords de Marne!

Ulteriori informazioni su:

il processo decisionale e gli organi di Ile-de-France Mobilités

I progetti di trasporto realizzati da Île-de-France Mobilités sono il risultato di un lavoro di partenariato svolto con tutte le autorità locali e i finanziatori.

Pertanto, in ogni fase importante di un progetto, come quella del Bus Bords de Marne, il progetto e le decisioni vengono presentati e discussi in diversi organismi (comitati tecnici con servizi tecnici, comitato di sorveglianza con funzionari eletti e finanziatori ...). Le decisioni sono prese, in definitiva, dal Consiglio di amministrazione di Ile-de-France Mobilités composto da rappresentanti eletti della Regione Île-de-France e dei dipartimenti, e rappresentanti di EPCI, della Camera di commercio e dell'industria e della Federazione nazionale delle associazioni degli utenti dei trasporti.

*I dati definitivi e consolidati saranno comunicati nel bilancio della consultazione. È ancora probabile che si evolvano, soprattutto in attesa di ricevere gli ultimi T-coupon inviati per posta.

Didascalia foto: le misure sanitarie sono state rispettate durante tutte le riunioni di consultazione (indossare una maschera, disinfettare le mani con gel idroalcolico prima di qualsiasi distribuzione di volantini).