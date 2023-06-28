Fine della consultazione preliminare sul progetto degli autobus Bords de Marne!
Data di pubblicazione: 9 febbraio 2021
Tre mesi dopo il suo avvio, la consultazione preliminare sul progetto Bus Bords de Marne si è conclusa l'8 febbraio 2021. In totale, più di 800 pareri* sono stati ricevuti tra il 9 novembre 2020 e l'8 febbraio 2021, tramite il sito web, la mappa partecipativa, il T-coupon o durante i vari incontri organizzati.
Île-de-France Mobilités e i suoi partner desiderano ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla consultazione sul progetto Bus Bords de Marne e che hanno dedicato del tempo a formulare le loro opinioni e proposte.
Nelle prossime settimane, il team del progetto esaminerà tutti questi contributi, li analizzerà e trarrà lezioni e direzioni per studi futuri. Il tutto sarà trascritto in un documento chiamato "rapporto di consultazione", che sarà poi approvato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités.
Al termine di questo processo, i risultati della consultazione saranno resi pubblici e resi disponibili su questo sito web.
Se desideri essere informato sulla pubblicazione dei risultati della consultazione e sullo stato di avanzamento del progetto, iscriviti alle notizie qui. Riceverai una notifica via email per ogni nuova notizia.
I progetti di trasporto realizzati da Île-de-France Mobilités sono il risultato di un lavoro di partenariato svolto con tutte le autorità locali e i finanziatori.
Pertanto, in ogni fase importante di un progetto, come quella del Bus Bords de Marne, il progetto e le decisioni vengono presentati e discussi in diversi organismi (comitati tecnici con servizi tecnici, comitato di sorveglianza con funzionari eletti e finanziatori ...). Le decisioni sono prese, in definitiva, dal Consiglio di amministrazione di Ile-de-France Mobilités composto da rappresentanti eletti della Regione Île-de-France e dei dipartimenti, e rappresentanti di EPCI, della Camera di commercio e dell'industria e della Federazione nazionale delle associazioni degli utenti dei trasporti.
*I dati definitivi e consolidati saranno comunicati nel bilancio della consultazione. È ancora probabile che si evolvano, soprattutto in attesa di ricevere gli ultimi T-coupon inviati per posta.
