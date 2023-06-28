Progetto correlato: scopri il rapporto dell'inchiesta pubblica sul progetto Pôle Val de Fontenay

Tra i progetti correlati del progetto Bus Bords de Marne, la "riqualificazione del polo della stazione Val de Fontenay" è stata oggetto di un'inchiesta pubblica dal 23 aprile al 26 maggio 2021. Alla fine di luglio, il commissario inquirente ha espresso parere favorevole su questo progetto a seguito di questa indagine.

Questo parere favorevole è accompagnato da quattro raccomandazioni riguardanti il coordinamento di tutti i fabbricati viaggiatori, lo studio e l'eventuale riorganizzazione dei percorsi e delle fermate degli autobus che servono il lato est del polo, il miglioramento della sicurezza delle piattaforme RER E e l'aggiunta di parcheggi per il drop-off.

Nelle prossime settimane, i team di Île-de-France Mobilités rifletteranno sul seguito da dare a queste raccomandazioni e, all'inizio di ottobre, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités delibererà sulla dichiarazione di progetto per la riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay. Il prefetto sarà poi chiamato a pronunciarsi sull'utilità pubblica del progetto.

Trovate tutte le informazioni sul sito del progetto correlato.