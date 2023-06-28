Feedback sul Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités dell'8 ottobre 2020

Data di pubblicazione: 8 ottobre 2020

L'8 ottobre 2020, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato il Dossier di obiettivi e caratteristiche principali (DOCP) del progetto Bus Bords de Marne e le modalità della consultazione preliminare che si terrà con residenti, residenti, utenti dell'ex RN 34, passeggeri, aziende, associazioni locali, comunità e qualsiasi altra persona interessata.

In occasione di questa sessione, è stato inoltre convalidato l'accordo per il finanziamento di studi dettagliati di schema di principio e inchiesta pubblica tra lo Stato, la Regione Île-de-France e i Dipartimenti di Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, per un importo di € 2,5 milioni IVA esclusa.

