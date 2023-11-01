Avvisi pubblicati

Pubblicato su
Consultazione Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne
Non à l'isolement du quartier des Joncs Marins
Siamo già in un quartiere isolato del centro della città di Perreux, perché aggiungere corsie centrali per gli autobus che isoleranno ulteriormente il quartiere di Joncs Marins, poiché la tangenziale
Pubblicato su
Consultazione Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne
Non à la séparation du Perreux en deux
Il percorso centrale che proponi taglierà la città in due e ancora più isolato il quartiere dei giunchi marini.
Mantenere le corsie degli autobus come già esistono sul Boulevard d'Alsace Lorraine.
Pubblicato su
Consultazione Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne
Un nouveau mur de Berlin au Perreux
Buongiorno
Nel PLU di Perreux, Madame la Maire insiste sulla necessità di collegare meglio il distretto dei giunchi marini al resto della città. Il tuo progetto fa esattamente il contrario. Gli acc
Pubblicato su
Consultazione Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne
Plu du Perreux sur Marne
Il progetto di autobus sulle rive della marna porta alla rimozione di molti posti auto, bld Alsace Lorraine, North Side numeri dispari. Questo a scapito dell'inizio. Il Plu stabilisce che le imprese d
Pubblicato su
Consultazione Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne
Pas de voies centrales pour le Bus des Bords de Marne sur Le Perreux
Il progetto taglierà fuori il quartiere Joncs Marins dal centro della città di Perreux.
Perché non mantenere le attuali 2 linee di autobus in ogni direzione piuttosto che voler mettere corsie centra
Pubblicato su
Consultazione Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne
Avis Association AGIR POUR LE PERREUX-SUR-MARNE
Recensioni APLP
Come associazione locale riconosciuta, APLP ha partecipato alla consultazione preliminare BBM sul progetto iniziale tenutasi nel 2020 e nel 2021. La nostra associazione ha presentat
Fichier - 317.9 KB
Pubblicato su
Consultazione Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne
Une MCDU pertinente pour un projet utile, économique et écologique
Sono pienamente d'accordo con gli adeguamenti proposti in questo documento dell'MCDU.
Vivendo da quindici anni nel quartiere dei giunchi marini, a Perreux-sur-Marne, non posso che confermare le con
Pubblicato su
Consultazione Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne
Bus 113 : Nogent RER <--> Chelles toujours j'espère ?
Buongiorno,
1) Non capisco: il percorso da/per la stazione RER di Nogent/Marne non è indicato. Fuori è il percorso attuale del 113. Non ci dirà che intende cancellare il viaggio per Nogent RER?? Hai
Pubblicato su
Consultazione Mecdu BBM|Neuilly-Plaisance à Neuilly-sur-Marne
Pour
L'interesse di questo progetto è (secondo Ile de France mobilités) quello di "Offrire un mezzo di trasporto veloce, affidabile e confortevole"
Ma come essere veloci se gli autobus finiscono nel traff
Pubblicato su
Consultazione Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne
Liaison RER A de Nogent sur Marne et évaluation des bouchons.
È sorprendente che il "drawdown" non riguardi anche la stazione RER di Nogent-sur-Marne. Chiedo pertanto di studiare l'estensione del progetto fino alla stazione RER A di Nogent-sur-Marne, che è anche