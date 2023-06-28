Linea 16 della metropolitana che serve la stazione di Chelles-Gournay

La linea 16 della metropolitana raddoppia la linea 15 della metropolitana su un arco nord-est, nella periferia più lontana, dal polo di Saint-Denis – Pleyel. Collegherà Saint-Denis – Pleyel a Noisy-Champs in 26 minuti via Le Bourget, Aulnay-sous-Bois, Sevran o Chelles e irrigherà quindi Seine-Saint-Denis fino ai confini di Seine-et-Marne attraverso il servizio di 10 stazioni. Servirà la stazione di Chelles sul perimetro di studio. La messa in servizio è ora prevista in due o tre fasi. Una messa in servizio di Saint-Denis – Pleyel a Blanc-Mesnil nel 2024, da Blanc Mesnil a Clichy-Montfermeil nel 2026 e una messa in servizio da Clichy-Montfermeil a Noisy-Champs nel 2028.

Per maggiori informazioni: https://www.grandparisexpress.fr/ligne-16