Attuazione del progetto

Ile-de-France Mobilités
Il progetto è condotto sotto la direzione del progetto di Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia il trasporto per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Al centro della rete di trasporto dell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités riunisce le parti interessate (passeggeri, funzionari eletti, produttori, vettori, gestori delle infrastrutture), investe e innova per migliorare il servizio fornito ai passeggeri. Decide e gestisce progetti per lo sviluppo e l'ammodernamento di tutti i trasporti. Île-de-France Mobilités garantisce il rispetto del programma, del programma e dei costi dell'operazione Bus Bords de Marne, dalle prime fasi di consultazione alla messa in servizio.