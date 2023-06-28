Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Attuazione del progetto

Gli attori del progetto



Committente: Île de France Mobilités

Finanziatori: Prefetto della Regione Île-de-France, Dipartimento della Val de Marne, Dipartimento della Seine-Saint-Denis, Dipartimento della Senna e Marna, Île-de-France Mobilités

Comuni attraversati: Chelles, Fontenay-sous-Bois, Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne.

Partner: RATP - SGP - SNCF - SPL Marne-au-Bois, Grand Paris Aménagement - DRAC - BSPP - Concessionari di rete - Prefetture di Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne, nonché servizi di istruttori associati - HAROPA PORT e la società Nivet concessionaria del porto di Gournay

Il cliente e i finanziatori

Ile-de-France Mobilités

Il progetto è condotto sotto la direzione del progetto di Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia il trasporto per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Al centro della rete di trasporto dell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités riunisce le parti interessate (passeggeri, funzionari eletti, produttori, vettori, gestori delle infrastrutture), investe e innova per migliorare il servizio fornito ai passeggeri. Decide e gestisce progetti per lo sviluppo e l'ammodernamento di tutti i trasporti. Île-de-France Mobilités garantisce il rispetto del programma, del programma e dei costi dell'operazione Bus Bords de Marne, dalle prime fasi di consultazione alla messa in servizio.

Lo Stato

Lo sviluppo di una mobilità senza emissioni di carbonio rimane una priorità importante per lo Stato. Inoltre, per soddisfare le sfide di viaggio e le aspettative dei residenti dell'Ile-de-France, lo Stato si impegna a offrire trasporti più moderni ed efficienti. Trasporto pubblico interconnesso che facilita i collegamenti e migliora gli spostamenti quotidiani nella rete dell'Île-de-France.
Contribuendo finanziariamente al 21% del progetto "Bus Bord de Marne", lo Stato persegue il suo obiettivo regionale di sostenere la mobilità e lo sviluppo di progetti nella regione Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne.

La regione Île-de-France

Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico. Sostiene inoltre lo sviluppo della pratica quotidiana della bicicletta e nuovi usi della strada come il carpooling o le corsie riservate a autobus e taxi. Sta sviluppando una politica risoluta per combattere la congestione e sostenere l'innovazione stradale. Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione è impegnata nella rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. La Regione Île-de-France è quindi cofinanziatrice fino al 49%, biglietto del Contratto di Piano Stato-Regione.

Il dipartimento della Val de Marne (94)

Il Dipartimento della Val-de-Marne è impegnato nel miglioramento e nello sviluppo dei trasporti per tutta la Val-de-Marnais. Promuovere il trasporto pubblico e il traffico dolce, ridurre il traffico automobilistico, garantire un migliore accesso al territorio e ridurre i tempi di percorrenza all'interno del dipartimento, questi sono i principali obiettivi del Dipartimento Val-de-Marne in termini di viaggi. Attualmente finanzia il 10% degli studi del progetto Bus Bords de Marne fino al 10% biglietto%.

Il Dipartimento di Seine-Saint-Denis (93)

Poiché si tratta di una questione sociale, economica e ambientale importante, il Dipartimento di Seine-Saint-Denis è mobilitato per lo sviluppo di modalità attive e impegnato a migliorare la qualità e la quantità dell'offerta di trasporto pubblico sul territorio. Partecipa così attivamente allo sviluppo della rete di autobus e all'estensione delle linee metropolitane e sostiene la costruzione delle nuove linee della metropolitana Grand Paris Express. Attualmente finanzia il 10% degli studi del progetto Bus Bords de Marne fino al 10% biglietto%.

Il dipartimento di Seine-et-Marne (77)

Calmando il traffico automobilistico, sviluppando il trasporto pubblico, il trasporto scolastico, i servizi locali, il carpooling e i collegamenti ciclabili, il Dipartimento di Seine-et-Marne è una comunità mobilitata per promuovere la mobilità in Seine-et-Marnais. Per raggiungere questo obiettivo, il Dipartimento sostiene numerosi progetti nella regione Seine-et-Marne insieme ai vari partner. Attualmente finanzia il 10% degli studi del progetto Bus Bords de Marne fino al 10% biglietto%.

Il costo del progetto



L'infrastruttura stimata in 237 milioni di euro IVA esclusa, di cui 29,6 milioni di euro IVA esclusa per la costruzione del centro autobus;

Materiale rotabile: 37 M€ IVA esclusa 100% Île-de-France Mobilités

Operazione: 100% Île-de-France Mobilités

Stimato alle condizioni economiche di giugno 2023, questo costo può variare di più o meno 10%. Un protocollo di finanziamento globale dovrà essere messo in atto una volta che il progetto sarà dichiarato di pubblica utilità, per consentire la prosecuzione degli studi e dei lavori.

Il calendario


Le principali tappe del progetto



  • Sulla base degli studi preliminari, da novembre 2020 a febbraio 2021 si è tenuta una consultazione pubblica. Questa fase ha permesso di arricchire il progetto e di farlo evolvere in modo che soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio tenendo conto delle opinioni e delle proposte di residenti, utenti della strada, viaggiatori, aziende, associazioni e comunità.
  • Al termine di questa consultazione,Île-de-France Mobilités ha avviato studi approfonditi tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla consultazione, in particolare per quanto riguarda le alternative relative al percorso in prossimità dei capolinea di Val de Fontenay e Chelles-Gournay, la ristrutturazione della rete di autobus o l'integrazione urbana (equilibrio della condivisione delle strade tra autobus, , traffico stradale, biciclette, pedoni, alberi e parcheggi) e scelte tecniche di sviluppo.
  • Nell'autunno 2023 si è tenuta una consultazione preliminare sulla compatibilità dei documenti di pianificazione urbana di Perreux-sur-Marne (MECDU).
  • Nel dicembre 2023 è stato approvato il Concept Scheme (PDS) che costituisce la base del fascicolo dell'inchiesta pubblica.
  • Nel 2024 sono iniziate nuove fasi di dialogo
    > in primavera: informare il pubblico sugli sviluppi del progetto 
    > in autunno: indagine preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità. Ha permesso al pubblico di informarsi e di esprimersi nuovamente sul progetto.
  • Nell'aprile 2025 è stata presa la dichiarazione del progetto: conferma la continuazione del progetto e specifica gli impegni di Ile-de-France Mobilités per rispondere agli insegnamenti dell'inchiesta pubblica e alle riserve e raccomandazioni della commissione d'inchiesta.

Oggi le autorità devono decidere sull'utilità pubblica del progetto. Se il progetto viene dichiarato di pubblica utilità e il finanziamento viene raccolto, possono quindi iniziare gli studi di progettazione dettagliati noti come studi di progettazione preliminare (AVP). Specificheranno gli aspetti tecnici del progetto: materiali, specie arboree e metodi di costruzione, diritti di passaggio dettagliati richiesti, progettazione architettonica o misure di riduzione e compensazione ambientale. L'inizio dei lavori è previsto a partire dal 2027.

Focus: uno sguardo ai principali insegnamenti tratti dalla consultazione

La consultazione preliminare ha confermato l'opportunità del progetto, che è molto atteso, e ha dimostrato il sostegno del pubblico alle sfide e agli obiettivi definiti da Île-de-France Mobilités.

Dalla consultazione è emerso inoltre:

  • un accordo generale sul percorso proposto;
  • Proposte alternative per il percorso in avvicinamento ai capolinea di Val de Fontenay e Chelles-Gournay;
  • La necessità di ristrutturare la rete di autobus e mantenere il servizio esistente tra Nogent-sur-Marne e Chelles oltre la stazione di Chelles-Gournay;
  • Aspettative relative ai dettagli e alle scelte di sviluppo lungo il percorso: ubicazione e numero di stazioni, continuità e sicurezza delle strutture ciclabili, strutture pedonali, rivegetazione, effetti sul traffico veicolare e agli incroci.
