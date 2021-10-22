Compensazione
COMPRENDERE LE BASI
Julien Desille è responsabile delle competenze ambientali presso Île-de-France Mobilités. Vigila sull'attuazione delle misure compensative ecologiche e forestali.
Domaine Ormersson
Come avete scelto i siti di compensazione del cavo C1?
Cerchiamo sempre di compensare gli impatti ambientali il più vicino possibile all'area colpita, ma i dintorni del cavo C1 essendo pesantemente costruiti, non offrono spazi adeguati. La qualità dei siti di compensazione è un criterio decisivo. Infatti, nel caso della compensazione ecologica, stiamo cercando terreni con funzionalità ecologiche degradate per portare valore aggiunto. Poiché l'obiettivo è quello di ricreare habitat per una specie bersaglio, e non per gli individui colpiti nel sito di origine, la lontananza del sito di compensazione non è problematica. Lo stesso vale per la compensazione forestale, che consiste nel mantenere il capitale forestale. I siti sono stati identificati con l'assistenza di CDC Biodiversité.
Pipistrelle comune
In termini di compensazione ecologica, quali specie animali e vegetali state cercando di sviluppare nei siti e come?
Gli impatti principali riguardano l'avifauna (uccelli) e i pipistrelli (pipistrelli). La creazione di habitat per queste specie consiste nello sviluppo di aree boschive composte da diversi strati vegetali (favorevoli alla biodiversità), radure dove gli insetti si riproducono (aree di alimentazione) e alberi con cavità adatte (aree di accoglienza per uccelli e pipistrelli
Ciliegia selvatica
Per quanto riguarda la compensazione forestale, quali azioni intende intraprendere per garantire la sopravvivenza di almeno l'85% dei soggetti piantati?
Cerchiamo di creare condizioni favorevoli per le specie arboree che vogliamo piantare. Per questo, associamo una coltura principale a colture di risorse (meli, ciliegi selvatici ...) che, ad esempio, contribuiranno all'infiltrazione del suolo o alla lotta contro alcune malattie. Negli ultimi anni, la produzione selvicolturale è stata riorientata e ha cambiato la sua tavolozza vegetale con alberi più adatti al riscaldamento globale.
Compensazione T10, stagno
Quali sono gli impegni del cliente in termini di compensazione?
Sia che la compensazione sia forestale o ecologica, impegna l'amministrazione aggiudicatrice a:
- mantenere e mantenere i siti di compensazione;
- garantire un tasso di ricolonizzazione per le specie animali e di recupero per le specie vegetali;
- garantire un attento monitoraggio dell'evoluzione dei siti per 15 anni per la compensazione forestale o 30 anni per la compensazione ecologica.
Tutte le operazioni di compensazione sono state implementate nel corso del 2024.