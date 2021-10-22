Come avete scelto i siti di compensazione del cavo C1?

Cerchiamo sempre di compensare gli impatti ambientali il più vicino possibile all'area colpita, ma i dintorni del cavo C1 essendo pesantemente costruiti, non offrono spazi adeguati. La qualità dei siti di compensazione è un criterio decisivo. Infatti, nel caso della compensazione ecologica, stiamo cercando terreni con funzionalità ecologiche degradate per portare valore aggiunto. Poiché l'obiettivo è quello di ricreare habitat per una specie bersaglio, e non per gli individui colpiti nel sito di origine, la lontananza del sito di compensazione non è problematica. Lo stesso vale per la compensazione forestale, che consiste nel mantenere il capitale forestale. I siti sono stati identificati con l'assistenza di CDC Biodiversité.