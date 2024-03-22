La funivia C1 sorvolerà il Parc Saint-Martin a Limeil-Brévannes
Il 12 marzo, i compagni hanno sollevato il 1 ° pilone situato all'interno del corridoio verde, La Végétale, situato tra le stazioni di Valenton e La Végétale.
Scopri in immagini il sollevamento di questo pilone alto 45 metri situato nel Parc Saint-Martin nella città di Limeil-Brévannes.
L'integrazione armoniosa nel corridoio verde è il risultato di un lavoro di partnership con Smer (proprietario del progetto Coulée verte, La Végétale).