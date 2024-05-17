23 tralicci sono già in piedi sulla linea!

Ad oggi, i compagni hanno eretto 23 piloni sulla vostra futura linea della funivia.

Gli ultimi si trovano:

- sulla strada per i bacini a Créteil vicino alla stazione della metropolitana,

- vicino alla stazione di Limeil-Brévannes,

- a due passi dalla stazione Valenton, in rue Émile Zola

- sul corridoio verde La Végétale.

Molti di voi si sono fermati intorno ai siti di installazione per scattare alcune foto di queste operazioni eccezionali!

Va detto che questi giganti di diverse decine di metri di altezza, coronati dalle loro maestose ali sono impressionanti. E la destrezza dell'operatore della gru e l'agilità degli installatori appollaiati in cima ai piloni è davvero sufficiente per attirare l'attenzione.

Ogni elevazione rimane una grande sfida e richiede gesti precisi resi possibili grazie alle competenze dei team.

7 tralicci stanno aspettando il loro turno! Continuate a seguirci per scoprire le future sedi a venire.

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier