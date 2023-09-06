A Brest, la funivia attira i turisti!
Pubblicato su
La prima funivia urbana in Francia è stata costruita a Brest nel 2016. Lungo 420 metri, collega in 3 minuti il nuovo eco-quartiere dei Cappuccini al centro della città di Brest sorvolando il fiume Penfeld che attraversa la città.
Le sue 2 cabine passano ogni 5 minuti circa e ciascuna può trasportare fino a 60 passeggeri (675.000 persone all'anno!).
Le sue particolarità? Le sue cabine non si intersecano l'una accanto all'altra, ma una sopra l'altra, per limitare l'impronta dell'installazione a terra. E l'unico pilone della linea è abbastanza alto da preservare il traffico di grandi navi dal porto militare.
Oggi, la funivia di Brest contribuisce in gran parte all'attrattiva turistica della città mentre sblocca il quartiere. La vista panoramica del porto di Brest è ora un'animazione imperdibile e molto popolare.
Non perdetevi la deviazione se siete di passaggio a Brest! https://www.brest-metropole-tourisme.fr/.../top-10.../