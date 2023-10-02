Cavo

Créteil - Pointe du Lac: lavori sulla Route de la Saussaie du Ban (RD 102) da ottobre 2023

©Île-de-France Mobilités/ Doppel Francia

A Créteil, la deviazione delle reti di telecomunicazione, a livello della Route de la Saussaie du ban, è necessaria per installare un pilone.

I lavori si svolgeranno dall'inizio di ottobre per circa 8 settimane.

Una delle due corsie di traffico della Route de la Saussaie du Ban (RD 102) sarà chiusa e sarà istituita una deviazione. La sosta sarà vietata su questo tratto di corsia per tutta la durata dei lavori.

