Scopri le funivie urbane!
Dopo Brest, dirigiti verso Reunion con il "Papan".
Prende il nome da un uccello endemico dell'isola, il Papang è la prima funivia urbana nell'Oceano Indiano.
Situato nella città di Saint-Denis de La Réunion, collega i quartieri di Chaudron e Bois de Nèfles in 15 minuti!
Grazie alle sue 46 cabine, trasporta fino a 6.000 passeggeri al giorno, tutti con vista panoramica sull'oceano.
Come il cavo C1, questa funivia mira a facilitare gli spostamenti in un territorio limitato, a promuovere l'intermodalità o a offrire un trasporto alternativo meno inquinante ed economico.
Restate sintonizzati per saperne di più sul cavo C1 e sui suoi colleghi!