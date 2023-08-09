Cavo

Quando il cavo C1 entrerà in servizio entro il 2025, la gestione della linea sarà affidata a Transdev.

Questa delega di servizio pubblico è il risultato di una consultazione avviata nel 2019 e convalidata dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 7 dicembre.

L'obiettivo principale dell'operatore designato è ottimizzare le condizioni di viaggio dei residenti dell'Ile-de-France.

Pertanto, i requisiti che sono stati fissati riguardano un'offerta di trasporto più efficiente, un miglioramento della regolarità degli autobus, investimenti nella transizione energetica e un ampio spazio per l'innovazione.

