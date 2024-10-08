Villa Nova: finitura esterna dei locali tecnici e operativi

Alla stazione terminale di Villa Nova, a Villeneuve-Saint-Georges, il locale tecnico operativo è a buon punto! Come per tutte le altre stazioni, l'edificio è progettato secondo un nuovo concetto architettonico volto a garantire sobrietà e perfetta integrazione nel paesaggio.

Qui la stanza è disposta in modo tale da preservare la vista dello spazio agricolo. È adornato da un assemblaggio orizzontale di massicce pietre calcaree blu disponibili in tre finiture resistenti agli agenti atmosferici.

Il sistema di fissaggio evidenzia la pietra consentendo un'installazione rapida e semplice. Questa tecnica combina la bellezza della pietra naturale con una struttura solida, offrendo infinite possibilità per edifici unici e sostenibili.

A presto per ulteriori notizie sullo stato di avanzamento delle vostre stazioni e nel frattempo, continuate a condividere il vostro entusiasmo.

©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier