Proseguono i lavori nella città di Villeneuve-Saint-Georges

Dopo la deviazione della rete sotterranea delle acque piovane, iniziano i lavori per la costruzione del pilone. L'interruzione del traffico su questo viale è prorogata per un periodo di circa 1,5 mesi dal 23 dicembre.

Che differenza fa?

• Viene istituita un'alternanza regolata da semafori. Il traffico è interrotto in entrambe le direzioni.

• Si consiglia una deviazione del traffico per i veicoli commerciali pesanti e leggeri. Vedi mappa.

• La fermata dell'autobus Rû de Gironde sulle linee E e J2 in direzione Boissy Saint-Léger è soppressa.

• I parcheggi su questo tratto sono chiusi durante i lavori.

Per informazioni, contatta Saïd, il tuo agente locale, al numero 06 32 87 00 52.