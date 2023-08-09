Cavo

Il cavo C1 ti viene incontro

Data di pubblicazione: 30 marzo 2023

Da aprile, e per tutta la durata dei lavori fino alla messa in servizio del cavo C1, un agente di prossimità dedicato sarà presente sul campo per rispondere a tutte le vostre domande.

Avrà anche uffici nei 4 comuni del percorso (Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges).

La sua agenda e il numero di telefono saranno annunciati a breve:

