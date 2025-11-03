Info lavoro: lavori sul centro commerciale F. Mitterrand a Créteil

Per sviluppare i dintorni della stazione C1 Pointe du Lac e costruire un nuovo parcheggio per biciclette, sono necessari lavori stradali sul centro commerciale François Mitterrand, tra la fine di ottobre e il dicembre 2025.

Alcuni posti auto saranno neutralizzati su Des Coteaux Street.

Per garantire la sicurezza di tutti, il limite di velocità è di 30 km/h intorno al cantiere.

Saïd, il tuo agente di sensibilizzazione, è a tua disposizione per rispondere alle tue domande. Può essere raggiunto al numero 06 32 87 00 52.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.