Station Pointe du Lac: nuova tappa
Pubblicato su-
Aggiornato il
Al fine di facilitare i vostri collegamenti tra metropolitana e funivia, stiamo costruendo una passerella che collegherà le due stazioni.
La parte della passerella pedonale sopra i binari della metropolitana è sotto la gestione del progetto RATP. Le loro squadre stanno attualmente erigendo questa parte della struttura. Per non disturbare il funzionamento della linea, i lavori vengono eseguiti di notte.
Ecco alcune immagini dei lavori in corso.
Non appena gli interventi della RATP saranno completati, i compagni del cavo C1 riprenderanno la costruzione della passerella che andrà al centro commerciale François Mitterrand.
©Île-de-France Mobilités & RATP – Julien Lévêque