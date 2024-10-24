Station Pointe du Lac: nuova tappa

Cavo

Al fine di facilitare i vostri collegamenti tra metropolitana e funivia, stiamo costruendo una passerella che collegherà le due stazioni.

La parte della passerella pedonale sopra i binari della metropolitana è sotto la gestione del progetto RATP. Le loro squadre stanno attualmente erigendo questa parte della struttura. Per non disturbare il funzionamento della linea, i lavori vengono eseguiti di notte.

Ecco alcune immagini dei lavori in corso.

Non appena gli interventi della RATP saranno completati, i compagni del cavo C1 riprenderanno la costruzione della passerella che andrà al centro commerciale François Mitterrand.

©Île-de-France Mobilités & RATP – Julien Lévêque