La stazione di Valenton esce dal terreno!

Dopo che i muri di sostegno sono stati sollevati, le squadre hanno proceduto al riempimento. Proteggerà le pareti dall'umidità e dall'acqua grazie a un dispositivo di drenaggio.

La parte visibile del muro di contenimento, che si affaccia sul bacino ornamentale, è trattata con calcestruzzo forgiato. Il calcestruzzo forgiato consiste nell'applicare una sorta di stencil gigante su un supporto ancora fresco (massetto in calcestruzzo tradizionale).

Questa tecnica consente di evidenziare i dintorni paesaggistici del resort.

A differenza del calcestruzzo stampato, che consente di dare effetti tridimensionali in rilievo, il calcestruzzo stampato consente di disegnare modelli in due dimensioni. Questa tecnica di applicazione offre notevoli qualità di robustezza e durata. Una vernice di finitura verrà applicata al calcestruzzo forgiato per impermeabilizzarlo, fissare i colori e facilitarne la manutenzione.

La stazione di Valenton ha una particolarità. Il suo posizionamento consentirà di riorientare leggermente la linea verso la stazione di La Végétale. Ma offrirà anche una nuova prospettiva sulla città.

©Île-de-France Mobilités – Anne-Claude Barbier