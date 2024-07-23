La prima serie di cabine della tua funivia è in produzione!

Dopo anni di progettazione, il voto del design da parte dei residenti dell'Ile-de-France, gli scambi con i futuri utenti, i test e diverse versioni del prototipo della cabina, questo è tutto!

La produzione delle cabine è stata lanciata ed è in pieno svolgimento.

Le panchine modulari, che ospiteranno tutti i tipi di passeggeri, ciclisti e le loro biciclette, persone con passeggini o portatori di pacchi ingombranti, persone in sedia a rotelle ..., sono in attesa di essere allestite all'interno di ciascuna delle 105 cabine.

I profili che costituiscono il telaio delle cabine, una volta verniciati nei colori della C1, vengono assemblati meticolosamente.

Le pareti di vetro parzialmente opache e le pareti in acciaio vengono quindi integrate.

Issate su banchi di prova per facilitarne la movimentazione, le cabine del cavo C1 sembrano fantastiche!

Come ci hanno detto gli scolari del territorio: "Non vediamo l'ora di salire a bordo!"

E voi, pronti per i futuri viaggi aerei?