Oggi esploriamo la funivia di Grenoble!
Sapevi che la funivia della città di Grenoble, costruita nel 1934, è una delle prime funivie urbane al mondo? Una vera meraviglia dell'ingegneria, iniziata da Paul Michoud, rinomato ingegnere e Paul Mistral, ex sindaco.
Affacciato su un dislivello di 266 metri, collega la città alla Bastiglia, un forte militare costruito nel XIX secolo su una collina.
Da lassù, le sue cabine a forma di "bolla" offrono una vista sul Monte Bianco, sulle scogliere del Vercors o sul massiccio di Belledonne: un sito turistico da non perdere!
Proprio come il cavo C1; la funivia di Grenoble sostiene un nuovo modo di trasporto senza emissioni di carbonio e sostenibile!
E tu, saresti disposto a prenderlo in prestito?