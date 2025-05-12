Cabine in vista: iniziano i test di linea

Mentre i cantieri sono in pieno svolgimento nelle stazioni, iniziano i test di linea e nuove cabine circoleranno quotidianamente sul cavo portante – trattore per testare i vari componenti del sistema. Sempre più cabine verranno gradualmente iniettate nel sistema fino a quando non funzioneranno in bianco.

Durante questo periodo di test dinamici (senza alcun impatto sui pedoni e altro traffico), nessun passeggero sarà imbarcato a bordo. Le cabine rimangono fasciate per preservarle fino alla messa in servizio.

Le prove si svolgeranno sezione per sezione: da Pointe du Lac a Limeil-Brévannes per iniziare, poi da Villeneuve Saint-Georges a La Végétale e infine da La Végétale a Limeil-Brévannes.

Il primo passo (alcuni mesi) è quello di effettuare regolazioni elettriche e meccaniche (frenata, sicurezza, carico, ...), quindi testare tutte le configurazioni e le funzionalità della linea e delle sue attrezzature.

Quando tutti i controlli effettuati saranno pienamente soddisfacenti, l'operatore Transdev avvierà la corsa in chiaro, che consiste nel far circolare le cabine in condizioni reali.

