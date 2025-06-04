Compensazione ecologica del cavo C1: le ultime novità!
Il cavo C1 fa parte di un approccio eco-responsabile chiamato ERC che mira a evitare danni all'ambiente (aria, rumore, acqua, suolo, salute delle popolazioni, ecc.), a ridurre quelli che non potevano essere evitati e a compensare quelli che non potevano essere sufficientemente evitati o ridotti.
Misure di compensazione ecologica vengono quindi effettuate a Port Courcel, nell'Essonne, su 2,5 ettari, a 4 km dalla funivia.
La diversificazione del rimboschimento, il ripristino dei margini forestali e la creazione di radure sono all'ordine del giorno:
- Piantumazione di 3.000 alberi: una quindicina di specie tra cui corniolo, tiglio a foglia piccola, acero e olmo campestre, quercia peduncolata, ...
- Creazione di una radura di 2019m2: luogo privilegiato di vita e riproduzione degli insetti, offrono condizioni favorevoli per il mantenimento della deposizione delle uova durante il periodo invernale e offrono un'area di alimentazione preferenziale per gli uccelli.
- Creazione di un margine forestale intorno alla radura di 5010m2: costituiscono habitat adatti agli uccelli e corridoi di traffico privilegiati; Aiutano anche a combattere gli effetti del vento, della siccità e del freddo creando una barriera semi-ermetica.
- Pulizia di alcune aree: per far entrare la luce e favorire la crescita di una copertura vegetale / strati arbustivi.
- Creazione di hibernaculums (mucchi di legno sterato): servono come habitat per insetti, rettili (lucertole, orvet ...) e ricci. Gli spazi tra i tronchi, che immagazzinano il calore del sole, fungono da riparo e favoriscono la riproduzione di queste specie.
- Creazione di 3 passaggi per ricci nella recinzione che chiude la trama sul lato della Senna.
Grazie a queste azioni, i terreni interessati riacquisteranno funzionalità ecologiche e questo è il punto centrale di queste misure compensative.